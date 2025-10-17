Nach einem zögerlichen Handelsstart haben die wichtigsten US-amerikanischen Börsen am Freitag ihre Kursgewinne ausgebaut. Damit rückten die jüngsten Warnsignale aus dem regionalen US-Bankensektor etwas in den Hintergrund. Auch im Handelskonflikt zwischen USA und China hoffen die Anleger auf eine glimpfliche Lösung.Im Dow Jones ragte am Freitag der Kreditkarten-Riese American Express (AmEx) heraus. Mit großem Abstand setzte sich das Papier an die Spitze im US-Leitindex. Starke Zahlen zum dritten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
