Das dritte Quartal 2025 war wieder ein ereignisreiches Quartal für uns bei Illumynt. Neben der Ernennung eines neuen Geschäftsführers haben wir einige Initiativen umgesetzt, die unsere Organisation weiter vorantreiben.

Der Umsatz für das Quartal überstieg 30 Millionen US-Dollar und hält uns damit auf Kurs für unseren Plan 2025. Noch wichtiger ist, dass wir drei unterschiedliche groß angelegte Projekte zur Stilllegung von Rechenzentren erfolgreich durchgeführt haben, bei denen fast kein Material als Schrott endete. Alle aus den Stilllegungen zurückgewonnenen, auf KI ausgerichteten Unternehmensgeräte und -komponenten wurden zum besten Marktwert weiterverkauft.

Mit hohen Erwartungen und wachsamen Augen blicken wir auf das vierte Quartal. Wir feiern das 20-jährige Jubiläum unserer Einrichtung in Hongkong und planen, einen weiteren Standort in der Region zu eröffnen, um eingehende KI-Rechenzentrumsausrüstung effizient verarbeiten zu können.

Bleiben Sie gespannt auf Updates. Weitere Informationen werden folgen.

