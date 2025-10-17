Anzeige
NACHBÖRSE/XDAX +0,6% auf 23.977 Pkt - Personalie stützt Porsche AG

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,6% auf 23.977 Pkt - Personalie stützt Porsche AG

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Freitag haben sich die Kurse etwas von ihren heftigen Verlusten aus der regulären Sitzung erholt. Unterstützung kam von der Wall Street, die nach anfänglichen Abgaben ins Plus drehte und etwas fester schloss.

Eine Personalie ließ die Aktien der Porsche AG am Abend um 1,3 Prozent zulegen. Wie der Sportwagenhersteller mitteilte, hat der Aufsichtsrat Michael Leiters, zuletzt CEO von McLaren Automotive, zum 1. Januar zum Vorstandschef ernannt. Er übernimmt von Oliver Blume, der seine viel kritisierte Doppelfunktion als Vorstandschef von Volkswagen und Porsche aufgibt und künftig nur noch beim Wolfsburger Mutterkonzern an der Spitze steht. Zuvor hatte der VW-Aufsichtsrat beschlossen, den Vertrag von Blume bis Ende 2030 zu verlängern. Die VW-Aktie tendierte kaum verändert. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
23.977    23.831   +0,6% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2025 16:29 ET (20:29 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
