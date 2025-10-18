Anzeige / Werbung

West Desert: Größte Indium-Ressource der USA

Das australische Explorationsunternehmen American West Metals Limited (WKN A3DE4Y / ASX AW1) rückt zunehmend in den Fokus der Rohstoffwelt. Grund ist das in den USA gelegene West Desert Project in Utah - eine polymetallische Lagerstätte, die laut aktuellen Angaben die größte bekannte Indium-Ressource der Vereinigten Staaten beherbergt. Das Metall gilt als strategisch unverzichtbar für Verteidigungs- und Hochtechnologieanwendungen - und die geopolitische Lage sorgt derzeit für ein rasch wachsendes Interesse an einer heimischen US-Versorgung.

Indium: strategisches Metall ohne US-Produktion

Indium steht auf der Liste der "kritischen Mineralien" des US-Innenministeriums. Das Metall wird unter anderem in Infrarot- und Nachtsichtsystemen, Raketensteuerungen, Radar und F-35-Kampfflugzeugen eingesetzt - Schlüsseltechnologien, die für die nationale Sicherheit der USA von zentraler Bedeutung sind.

Aktuell verfügt die USA über keine eigene Indiumproduktion und ist vollständig auf Importe angewiesen. Rund 70 Prozent der weltweiten Förderung stammen aus China, das Anfang 2025 Exportbeschränkungen verhängte. In Reaktion darauf kündigte das US-Verteidigungsministerium an, Indium als eines von zwölf strategischen Metallen mit einem Beschaffungsbudget von rund einer Milliarde US-Dollar aufzukaufen.

Das verschafft dem in Utah gelegenen Projekt von American West Metals eine potenziell bedeutende Rolle in der US-Rohstoffstrategie. CEO Dave O'Neill erklärte, das Unternehmen stehe bereits mit verschiedenen US-Regierungsstellen, darunter dem Department of Energy und dem Pentagon, in Kontakt.

Das vollständig genehmigte West Desert Project liegt nur 160 Kilometer von Salt Lake City entfernt und......

Jetzt mehr erfahren:

American West Metals: US-Interesse an Indium bringt West Desert-Projekt ins Rampenlicht

