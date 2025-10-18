© Foto: Boris Zerwann - Zoonar.com/Boris ZerwannSchwellenländer erleben dank des schwächelnden US-Dollars eine Renaissance. Mit stärkeren Währungen und günstigeren Bewertungen bieten sie Top-Chancen für Anleger, die auf Wachstum und Diversifikation setzen.Die Schwellenländer erleben aktuell ein Comeback, das von vielen Investoren übersehen wird. Die globalen Allokationen in diese Märkte sind in den letzten Jahren stark geschrumpft, mit einem Untergewicht von rund 7 bis 8 Prozent in vielen Portfolios. Laut Ernest Yeung, Portfoliomanager bei T. Rowe Price, besteht bei anhaltender Dynamik Raum für erhebliche Zuflüsse in Schwellenländer-Aktien. Selbst eine teilweise Neugewichtung könnte zu signifikanten Performancegewinnen führen. Yeung …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE