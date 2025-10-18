Die Gold-Rally im laufenden Jahr dürften jeden überrascht haben. Viele Anleger stehen staunend am Seitenrand. Einer von ihnen: Jamie Dimon, CEO von JPMorgan und ein bekennender Gold-Skeptiker. Auch jetzt kauft er kein Gold, räumt jedoch ein, dass es erstmals bedingt sinnvoll sein könnte Gold zu halten. "5.000 oder 10.000 Dollar je Unze sind in diesem Umfeld leicht möglich", sagte er auf der Fortune's Most Powerful Women Conference laut dem Internetportal kitco.com.Mit "diesem Umfeld" meint er die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär