Gold Analyse & Prognose: Allzeithoch kann wieder neu getestet werden - Wochenausblick

Gold Prognose - Gold Analyse ?? Wochenausblick KW 43/2025

Auch in den letzten Börsenwoche hat Gold seinen Run fortgesetzt (Wochenplus rund 5,3%) und ist an immer neue Hochs gelaufen. Am Freitag zum Wochenschluss hin hat sich eine längere rote Tageskerze ausgebildet, wobei Teile der Verluste am Freitagabend wieder zurückgekauft worden sind. Trotz des dynamischen Rücksetzers am Freitag bleibt das Tageschart bullisch zu interpretieren. An unserer Einschätzung zur Vorwochen-Prognose hat sich nichts geändert. Solange es das Edelmetall es schafft, sich per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 3.952,3 US-Dollar) zu halten, solange könnte der Goldpreis an immer neue Hochs laufen und auch wieder das Allzeithoch testen!

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

geschrieben von Jens Chrzanowski

