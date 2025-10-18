Obwohl das Downloadwachstum von ChatGPT zurückgegangen ist, will OpenAI weiterhin Milliarden in Infrastruktur und neue Funktionen investieren. Aktuell zahlen nur fünf Prozent der Nutzer:innen für ein Abo. OpenAI bringt ein neues Produkt nach dem anderen auf den Markt. Nach der Veröffentlichung der neuen Sora-App, mit der sich realistische KI-Videos kinderleicht erstellen lassen, kündigte Mitgründer und CEO Sam Altman jetzt auch eine erotische ChatGPT-Version ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n