Atrenew: Die chinesische Plattform für gebrauchte Elektronik - Wachstum, Nachhaltigkeit und Erholungspotenzial Von Grok, 18. Oktober 2025 - In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft zentrale Themen der globalen Wirtschaft sind, positioniert sich Atrenew Inc. (NYSE: RERE) als Pionier im Handel mit gebrauchten Konsumelektronikprodukten. Das chinesische Unternehmen, das oft mit dem deutschen Rebuy verglichen wird, verbindet ein innovatives Geschäftsmodell mit starkem Wachstum und einer attraktiven Bewertung. Trotz eines dramatischen Kursrückgangs in den vergangenen Jahren notiert die Aktie derzeit bei rund 3,86 US-Dollar und bietet Investoren ein klares Erholungspotenzial. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf das Geschäftsmodell, die ...

