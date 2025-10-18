Erster US F1 ® Allwyn Global Community Award an Initiative "Austin STEM for Girls" verliehen

AUSTIN, Texas, Oct. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn, das multinationale Lotterie-Unterhaltungsunternehmen, und die Formula 1 haben Girlstart als ersten US-Gewinner des F1® Allwyn Global Community Award und Empfänger einer Spende in Höhe von 100.000 € (umgerechnet über 117.000 $) bekannt gegeben. Die von Allwyn gestiftete Summe soll die positive Arbeit von Girlstart in der lokalen Gemeinschaft unterstützen, um Mädchen, die in der Vergangenheit benachteiligt wurden, MINT-Berufe näherzubringen.

Girlstart hat seinen Sitz im US-amerikanischen Technologiezentrum Austin - Austragungsort des FORMULA 1® MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2025 - und ist eine nationale Organisation, die sich dafür einsetzt, dass sich Mädchen mit MINT-Fächern auseinandersetzen. Die von engagierten Mitarbeiterinnen und Mentorinnen geleiteten außerschulischen Programme unterstützen Mädchen dabei, ihre Träume unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihrem sozialen Hintergrund zu verwirklichen. Frauen sind in MINT-Berufen nach wie vor unterrepräsentiert: Nur 34 % der Hochschulabsolventen in MINT-Fächern sind Frauen, und weniger als 10 % dieser Positionen werden von Frauen mit Migrationshintergrund besetzt.*

Allein in Texas erreicht Girlstart jedes Jahr über 1.800 Mädchen im Alter von 9 bis 14 Jahren durch praktische MINT-Camps, Konferenzen und Aktivitäten. Bereits seit mehreren Jahren arbeitet Girlstart mit der F1 zusammen, um Mädchen in Austin durch spannende Erlebnisse für MINT-Disziplinen zu begeistern - von Programmierkursen bis hin zu Einblicken hinter die Kulissen der Rennsporttechnik, Ingenieure und Fahrer auf dem F1 Circuit of the Americas.

An diesem Rennwochenende wird Girlstart einen Tag lang mit MINT-bezogenen Aktivitäten und Mentoring an der Rennstrecke vertreten sein. Geplant sind unter anderem Programme wie das Pokal-Design, bei dem die Mädchen individuelle F1-Pokale entwerfen, die von den Fahrer*innen bewertet und prämiert werden, sowie ein Staffellauf auf der Rennstrecke, bei dem die Mädchen gemeinsam mit anderen Athlet*innen und Ingenieur*innen gegeneinander antreten können.

Mit der Spende von Allwyn kann Girlstart in den nächsten 12 Monaten ambitionierte Initiativen finanzieren: 33 wöchentliche praktische MINT-Programme nach der Schule, 16 einwöchige Sommercamps und die Konferenz "Austin Girls in STEM", an der mehr als 1.250 Mädchen aus Zentraltexas teilnehmen werden.

Der F1® Allwyn Global Community Award, der dieses Jahr im Rahmen der mehrjährigen Partnerschaft zwischen der F1 und Allwyn ins Leben gerufen wurde, spiegelt das gemeinsame Engagement wider, einen positiven Wandel anzustoßen und den Gemeinden, in denen sie agieren, etwas zurückzugeben. Während der Saison 2025 werden insgesamt vier lokale Initiativen mit Bezug zur Formel 1, die in den jeweiligen Ländern Positives bewirken - zum Beispiel in den Bereichen Bildung, Kultur, Wohlergehen und Nachhaltigkeit -, von einer Jury ausgewählt und erhalten jeweils eine Spende in Höhe von 100.000 € von Allwyn.

Zwei weitere Gewinner werden in dieser Saison bei den folgenden Rennveranstaltungen mit dem F1® Allwyn Global Community Award ausgezeichnet:

FORMULA 1 ® GRAND PREMIO DE LA CUIDAD DE MEXICO 2025 - 24. bis 26. Oktober 2025

Allwyn hat sich zum Ziel gesetzt, in der Saison 2026 weitere Rennen für den Award zu berücksichtigen und Projekte zu würdigen, die etwas bewegen.

Katarína Kohlmayer, Vorstandsmitglied der Allwyn International AG und Jurymitglied des F1® Allwyn Global Community Award, erklärte:"Die Arbeit von Girlstart in Austin und in den gesamten USA ist sowohl bedeutsam als auch wichtig. Wir bei Allwyn unterstützen diejenigen, die etwas wagen - aber wir wissen auch, dass es viel einfacher ist, seine Träume zu verwirklichen, wenn man über die Fähigkeiten und das Selbstvertrauen verfügt, um erfolgreich zu sein, sowie über Möglichkeiten und Vorbilder, die einen inspirieren. Girlstart leistet hier hervorragende Arbeit, und ich freue mich, ihnen dabei zu helfen, noch mehr junge Mädchen in der Gemeinde Austin und anderswo zu stärken."

Ellen Jones, Leiterin ESG bei Formula 1, dazu: "Bei Formula 1 sind wir stets bestrebt, die nächste Generation zu inspirieren und unseren Sport für alle zugänglich zu machen. Girlstart ist eine großartige Initiative, die junge Frauen für MINT-Disziplinen begeistert und ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Träume zu verwirklichen. Wir freuen uns daher sehr, dass sie den F1 Allwyn Global Community Award gewonnen haben. Ihr Engagement wird einen nachhaltigen Einfluss auf viele der jungen Mädchen haben, die sie unterstützen, indem sie ihnen den Weg zu einer Karriere in MINT-Fächern und im Motorsport ebnen."

Shane Woods, Gewinnerin des F1® Allwyn Global Community Award, Girlstart, sagte: "Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der jedes Mädchen davon überzeugt ist, die Welt durch MINT verändern zu können, und die F1 hat unsere Arbeit hier in Austin maßgeblich unterstützt. Mit der Spende von Allwyn können wir die notwendigen Materialien, Mitarbeiter*innen und Schulungen bereitstellen, um unser Programm im nächsten Jahr auszuweiten und noch mehr Mädchen für die Zukunft zu begeistern."

* Laut dem jährlichen Bericht"State of Girls and Women in STEM" der NGCP

Über Allwyn

Allwyn ist ein führender multinationaler Lotteriebetreiber. Allwyn entwickelt bessere Lotterien, die mehr Geld für gute Zwecke einbringen, indem es sich auf Innovation, Technologie, Effizienz und Sicherheit in einem wachsenden Portfolio von Unterhaltungsspielen konzentriert. Der Lotterie-Ansatz, der sich auf erschwingliche Freizeitspiele konzentriert, hat Allwyn führende Marktpositionen mit vertrauenswürdigen Marken in ganz Europa in Österreich, der Tschechischen Republik, Griechenland und Zypern, Italien, Großbritannien und den Vereinigten Staaten (Illinois) eingebracht.

Über die Partnerschaft von Allwyn mit der Formula 1®

Die mehrjährige Partnerschaft mit der Formula 1® ist ein wichtiger Schritt für Allwyn, um seine globale Bekanntheit zu steigern. Die Formula 1® veranstaltet weltweit 24 Rennen, hat 750 Millionen Fans und 96 Millionen Follower in den sozialen Medien und ist über Rundfunk- und Unterhaltungskanäle weit verbreitet.

Die Partnerschaft wird die Position von Allwyn als internationale Marke stärken, die weltweit einen positiven Einfluss auf die Community ausübt, und damit die globalen Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Entwicklung von Initiativen, die das Bestreben des Unternehmens unterstützen, weltweit einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Da Allwyn und die Formula 1® sich gleichermaßen für die Stärkung von Fans und lokalen Gemeinschaften einsetzen, bietet die Partnerschaft Allwyn die Möglichkeit, die stetig wachsende internationale Fangemeinde des Sports zu nutzen, um diejenigen zu feiern, die positive Veränderungen bewirken, und diese inspirierenden Geschichten auf globaler Ebene zu teilen.

Über die Formula 1®

Die Formula 1® wurde 1950 ins Leben gerufen und ist die prestigeträchtigste Motorsportserie der Welt sowie die beliebteste jährliche Sportveranstaltung weltweit. Die Formula One World Championship Limited ist Teil der Formula 1® und besitzt die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula One World Championship. Formula 1® ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), die dem Tracking Stock der Formula One Group zugeordnet ist. Das F1-Logo, das F1 FORMULA 1-Logo, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB und zugehörige Marken sind Markenzeichen der Formula 1 Licensing BV, einem Unternehmen der Formula 1. Alle Rechte vorbehalten.

