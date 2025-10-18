Volkswagen plant in China eine elektrische Mittelklasse-Limousine, die etwas größer als ein Tesla Model 3 ist. Der ID.UNYX 07 soll 2026 auf den Markt kommen und wird als erstes Fahrzeug auf einer für China entwickelten Elektro-Plattform basieren. Die Submarke ID.UNYX hatte Volkswagen mit einem gleichnamigen Fahrzeug im vergangenen Jahr eingeführt. Dieses Modell war aber im Grund ein Cupra Tavascan mit VW-Logo und nur einigen, kleineren Anpassungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
