Nimmt die gewaltige Preisrallye von Gold und Silber nun ein jähes Ende? Nach frischen Rekorden gerieten die beiden Edelmetalle am Freitag unter Druck. Die Stimmung droht vermeintlich zu kippen. Eine Bestandsaufnahme. Turbulenter Freitag für Gold und Silber Der Wochenausklang hätte wohl nicht spektakulärer sein können. Im frühen Freitagshandel bliesen Gold und Silber zunächst noch zur Fortsetzung der fulminanten Rallye. Preisrekorde purzelten in bekannter Art und Weise. Alles sah nach einem positiven Wochenschluss aus. Im weiteren Tagesverlauf gerieten die Edelmetalle jedoch aus dem Tritt. Gold und Silber kamen deutlich zurück. Die ersten Anflüge von Panik zeigten sich, als insbesondere …