DJ S&P stuft Frankreich auf A+/A-1 herunter

DOW JONES--Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Bonitätsnoten Frankreichs heruntergestuft. Wie sie am Freitagabend mitteilte, sinkt das Langfristrating auf A+ (AA-) und das Kurzfristrating auf A-1 (A-1+). "Trotz der Vorlage des Haushaltsentwurfs für 2026 im Parlament in dieser Woche bleibt die Unsicherheit hinsichtlich der Staatsfinanzen Frankreichs hoch", heißt es in einer Mitteilung. Nach Ansicht von S&P werde das Ziel für das gesamtstaatliche Haushaltsdefizit von 5,4 Prozent der Wirtschaftsleistung für 2025 zwar erreicht, doch glaube man, dass die Haushaltskonsolidierung im Prognosezeitraum ohne zusätzliche Maßnahmen zum Abbau des Haushaltsdefizits langsamer verlaufen werde als bisher erwartet.

S&P geht davon aus, dass die Bruttoverschuldung der öffentlichen Hand Frankreichs 2028 auf 121 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des BIP steigen wird, verglichen mit 112 Prozent Ende 2024.

October 18, 2025

