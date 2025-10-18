Anzeige
Mehr »
Samstag, 18.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Denison erreicht neues 52 Wochen Hoch - Könnte ihr Joint Venture Partner Cosa der Nächste sein?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Markus Weingran
18.10.2025 17:27 Uhr
222 Leser
Artikel bewerten:
(0)

DAX gibt kräftig nach: Von Taco-Trades, der US-Bankenkrise, dem Rohstoffrausch und Depotabsicherungen!

Der September war zu ruhig, daher geht es im Oktober rund. Der Handelsstreit und die US-Bankenkrise sind wieder zurück in den Köpfen der Anleger. Der nicht beachtete US-Shutdown hält auch an. Zeit, das Depot abzusichern?Die vergangene Handelswoche war geprägt von einer explosiven Rallye bei Edel- und Industriemetallen, strategischen Allianzen in der Technologiebranche sowie der erneuten Verunsicherung durch die US-Bankenkrise. Anleger navigierten zwischen globalen "TACO-Trades" und der Suche nach Depotabsicherungen. Einzelwerte bewegten die Märkte stark: Novo Nordisk geriet durch Donald Trump unter Druck, BYD sah sich mit einem Rückruf konfrontiert, und die Deutsche Bank litt ordentlich …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.