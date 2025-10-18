DAX gibt kräftig nach: Von Taco-Trades, der US-Bankenkrise, dem Rohstoffrausch und Depotabsicherungen!

Der September war zu ruhig, daher geht es im Oktober rund. Der Handelsstreit und die US-Bankenkrise sind wieder zurück in den Köpfen der Anleger. Der nicht beachtete US-Shutdown hält auch an. Zeit, das Depot abzusichern?Die vergangene Handelswoche war geprägt von einer explosiven Rallye bei Edel- und Industriemetallen, strategischen Allianzen in der Technologiebranche sowie der erneuten Verunsicherung durch die US-Bankenkrise. Anleger navigierten zwischen globalen "TACO-Trades" und der Suche nach Depotabsicherungen. Einzelwerte bewegten die Märkte stark: Novo Nordisk geriet durch Donald Trump unter Druck, BYD sah sich mit einem Rückruf konfrontiert, und die Deutsche Bank litt ordentlich …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Markus Weingran