Köln (ots) -WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: "Kaum ein Musiker hat das deutsche Fernsehen so geprägt wie Klaus Doldinger. Seit mehr als 55 Jahren leitet seine unverwechselbare Melodie den Tatort ein. Dass diese Melodie im schnelllebigen Fernsehgeschäft so lange Bestand hat, spricht für die außerordentliche Qualität der Komposition. Mit Klaus Doldinger verliert Deutschland einen großen Musiker und Filmkomponisten."Die Verbindung zwischen Klaus Doldinger und dem WDR überdauerte Jahrzehnte - von frühen gemeinsamen Aufnahmen in der 50ern bis zu späten runden Geburtstagen, die Doldinger mit der WDR Big Band auf der Bühne feierte. 1970 komponierte Klaus Doldinger die legendäre Melodie für den Tatort-Vorspann. Dazu WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn: "Doldingers Musik ist die Klammer, die die sehr unterschiedlichen Filme der Tatort-Reihe von Beginn an zu einem Ganzen und damit zum Fernsehereignis gemacht hat, erkennbar und unverkennbar." Weltweite Bekanntheit erreichte Doldinger durch die Filmmusik zu "Das Boot" von Wolfgang Petersen aus dem Jahr 1981.Geboren wurde Klaus Doldinger am 12. Mai 1936 in Berlin. Er studierte am Robert-Schumann-Konservatorium in Düsseldorf Klavier und Klarinette, danach Musikwissenschaften und Tontechnik. 1971 gründete er die später weltweit bekannte Jazz-Band "Passport" mit Udo Lindenberg am Schlagzeug. Zu seinen Kompositionen gehören auch die Musik für "Die unendliche Geschichte" und die ARD-Produktion "Liebling Kreuzberg." Klaus Doldinger erhielt zahlreiche Musik-, Film- und Fernsehpreise, sowie das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. Bis ins hohe Alter stand Doldinger als Saxofonist und Bandleader auf der Bühne.Pressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221-220-7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6140322