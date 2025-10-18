Ripples 1-Milliarden-Dollar-Investment könnte XRP-Kurs langfristig beflügeln

Trotz schwachem Marktumfeld und jüngster Kurskorrekturen plant das Unternehmen Ripple, über eine neue Investmentstruktur mindestens 1 Milliarde $ in XRP zu investieren. Das strategische Großprojekt soll die institutionelle Nutzung von XRP weiter vorantreiben und könnte langfristig positive Auswirkungen auf Angebot, Nachfrage und damit auch den Kurs des Ripple-Coins haben.

Digitale XRP Treasury soll institutionelle Adoption fördern

Das Unternehmen Ripple Labs plant über eine neue Zweckgesellschaft mindestens 1 Milliarde $ in XRP zu investieren. Die Investition soll eine digitale Treasury schaffen, die XRP als langfristige Reserve hält. Zweck ist die Förderung der institutionellen Nutzung von XRP, insbesondere für grenzüberschreitende Zahlungen, Liquiditätsmanagement und als Reserve-Asset für Unternehmen.

Ripple führt dafür eine Fundraising-Runde an und plant, einen Teil seiner eigenen XRP-Bestände für das Investment beizusteuern. Ziel ist es außerdem, externe Investoren zu gewinnen, um das Mindestkapital von 1 Milliarde $ zu erreichen. Die News fällt zusammen mit der jüngsten Übernahme des Anbieters für Treasury-Management-Software GTreasury, welche Ripple am 16. Oktober 2025 für 1 Milliarde $ vollzogen hat.

XRP-Kurs unter Druck trotz positiver Fundamentaldaten

Bisher sind keine positiven Auswirkungen dieser News auf den XRP-Kurs spürbar. Ganz im Gegenteil: Der Ripple-Coin ist in den letzten Monaten stark im Wert eingebrochen. Noch im Juli konnte ein mehrjähriger Höchststand von 3,65 $ erreicht werden, daraufhin folgte eine Seitwärtsbewegung um das 3-$-Niveau.

Im Verlauf der letzten zwei Wochen ist der XRP-Kurs jedoch wieder deutlich eingebrochen und fiel auf Tiefststände um 2,20 $ zurück. Aktuell wird XRP mit einem Kurs von 2,35 $ noch mit einem 24,2 % Minus im Monatsvergleich gehandelt. Dennoch gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die eine Recovery-Rallye bis zum Jahresende begünstigen könnten, darunter die gerade genehmigte XRP-Spot-ETF und mögliche weitere Leitzinssenkungen der FED.

