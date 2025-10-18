Drei vielversprechende Kryptowährungen mit bis zu 50x Potenzial für 2025

Während viele etablierte Coins sich schon mitten im Bull Run befinden, richtet sich der Blick von Anlegern vermehrt auf neue Projekte mit großem Wachstumspotenzial. Vor allem frühe Investments in vielversprechende Kryptowährungen haben in der Vergangenheit immer wieder extreme Renditen ermöglicht. Drei neue Coins für 2025 könnten bis zu 50x Wachstumspotenzial bieten und stehen im Fokus von Krypto-Experten.

ASTER explodiert um 2.400 % nach Markteinführung

Bei ASTER handelt es sich um einen Newcomer am Markt, dessen erstes Börsenlisting bereits erfolgt ist. Am 17. September wurde der Coin auf CoinMarketCap gelistet und durchlief direkt zum Start einen immensen Kursanstieg. Von einem Listingpreis bei unter 0,10 $ ging es innerhalb weniger Tage auf ein Allzeithoch von bis zu 2,42 $ aufwärts.

ASTER ist die native Kryptowährung der gleichnamigen neuen DEX-Krypto-Handelsplattform Aster, die Branchengrößen wie Hyperliquid Konkurrenz machen will. Seit dem Allzeithoch ging es jedoch wieder ein gutes Stück abwärts, da viele frühe Investoren Profite realisierten. Inzwischen wird ASTER wieder bei 1,19 $ gehandelt, nachdem es zeitweise auf 1,03 $ gefallen war. Trotz der jüngsten Kursverluste hat ASTER noch über 2,4 Milliarden $ Marktkapitalisierung.

Bitcoin Hyper Presale sammelt über 24 Millionen Dollar

HYPER ist eine ähnlich junge Kryptowährung, bei der der offizielle Launch noch nicht stattgefunden hat und bisher der Presale läuft. Die bisherige Presale-Funding-Summe beläuft sich auf 24 Millionen $, was Bitcoin Hyper zu einem der erfolgreichsten Presale-Projekte des Jahres macht. Ein Coin kostet aktuell 0,013135 $.

Das große Investitionsinteresse dürfte dem ambitionierten Ziel der Entwickler geschuldet sein: Sie wollen aus dem Projekt die erste echte Layer-2-Blockchain für Bitcoin machen. Ziel ist es, Bitcoin wieder konkurrenzfähig und für Micropayments attraktiv zu machen, da moderne Blockchains wie Solana um ein Vielfaches schneller und günstiger laufen. Zu diesem Zweck setzen die Entwickler auf die Solana Virtual Machine, um Solanas Effizienz mit Bitcoins Status als Leitwährung zu fusionieren.

Snorter-Presale endet in wenigen Tagen

SNORT ist eine neue Kryptowährung, die sich gerade noch in ihrer frühestmöglichen Entwicklungsphase befindet. Hier gab es bisher noch nicht einmal das erste Börsenlisting. Aktuell läuft noch der Vorverkauf der nativen Kryptowährung des Projektes Snorter. Bei SNORT handelt es sich um einen Meme-Coin mit witzigem Maskottchen und wachsender Reichweite auf Social Media.

Der Kurs pro Coin beläuft sich auf 0,1081 $ und die im Vorverkauf erworbenen Coins können im Anschluss für eine jährliche Rendite von bis zu 106 % gestakt werden. Das Besondere: Der Presale endet in circa 2 Tagen. Ein weiterer Kaufgrund dürfte der eigene Telegram-Trading-Bot namens SnorterBot sein, der etablierten Größen wie BonkBot und BananaGun Konkurrenz machen soll. Im Gegensatz zu diesen baut er auf der Solana Virtual Machine auf, wodurch Trades für nur 0,85 % Gebühren in unter einer Sekunde abgewickelt werden können.

