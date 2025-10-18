Die Geldanlage durch künstliche Intelligenz wird immer populärer. Doch nicht ChatGPT & Co. verwalten Aktien bzw. ETFs. So investieren immer mehr Deutsche mit KI und diese Vorteile bringt es. Sich vom Robo das Geld anlegen lassen, ohne sich damit beschäftigen zu müssen - klingt doch gut, oder? Immer mehr Menschen legen ihren Vermögensaufbau oder ihre Verwaltung in die Hände von Roboadvisorn. Diese legen das Geld der Kunden auf Basis wissenschaftlicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE