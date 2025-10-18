Krypto-Trading-Bots boomen und steigern Volumen um 155 %

Im Zeitalter der Automatisierung und künstlichen Intelligenzen nimmt auch das Interesse an den Krypto-Trading-Bots zu. So haben sie ihr Handelsvolumen über die vergangenen 30 Tage im Vergleich zum Rest des Jahres verdoppelt. Erfahren Sie jetzt mehr in diesem Beitrag und wie Sie davon profitieren können.

Handelsvolumen und Umsätze der Krypto-Trading-Bots explodieren

Betrachtet man einmal das Handelsvolumen der Krypto-Trading-Bots über die vergangenen 180 Tage, so konnte es seit Anfang Oktober im Vergleich zu den zuvor meist weniger als 100 Mio. USD pro Tag einen deutlichen Anstieg verzeichnen.

Denn zuletzt haben die Handelsroboters meist ein Volumen von mehr als 235 Mio. USD und teilweise sogar mehr als 255 Mio. USD erreicht. Dies entspricht also einer Steigerung von beeindruckenden 155 %.

Führend waren zuletzt vor allem Maestro mit 72,8 Mio. USD, gefolgt von Pepe Boost mit 50,94 Mio. USD, Sigma mit 49,58 Mio. USD, Banana Gun mit 37,75 Mio. USD und Bloom mit 28,72 Mio. USD.

Volumen der Krypto-Trading-Bots | Quelle: Dune - @whale_hunter

Ebenso konnten die Trading-Bots der Kryptoindustrie während des Anstiegs des Volumens auch ihren Umsatz bedeutend steigern. Während es zuvor meist weniger als 400.000 USD pro Tag waren, war Anfang Oktober ein Anstieg auf mehr als 1,10 Mio. USD feststellbar.

Darum sind Krypto-Trading-Bots so beliebt

Im Unterschied zu den traditionellen Börsen, die bisher mit wenigen Ausnahmen größtenteils nur unter der Handelswoche zu den Öffnungszeiten handelbar sind, sind digitale Assets 24/7 möglich. Somit wird also auch ein handeln während der regulären Schlafzeiten notwendig.

Genau an dieser Stelle kommen Krypto-Trading-Bots ins Spiel, welche die einprogrammierten Orders entsprechend der Nutzerwünsche ausführen. Somit können Ein- und Ausstiege ohne das dauerhafte Verfolgen der Charts getätigt werden, sodass man auch weniger gute Chancen wie bei dem letzten Flashcrash verpasst. Außerdem spart man somit jede Menge Zeit.

Krypto-Flash-Crash vom 10. Oktober 2025 | Quelle: Tradingview

Darüber hinaus sorgen die Trading-Bots in der Regel dafür, dass die Nutzer weniger von Emotionen beeinflusst werden, die im Falle von Gier, Angst oder Wut meist zu Verlusten führen. Somit kann disziplinierter getradet werden, da sich der Handelsroboter strikt an die Vorgaben hält.

Allerdings sind dies nicht die einzigen Vorteile. So kann mit ihnen an den dezentralen Kryptobörsen gehandelt werden, womit sich auch Token-Launches snipen lassen. Zudem bieten die Krypto-Trading-Bots einige besondere Vorteile, welche auf die Kryptoindustrie zugeschnitten wurden.

Fortschrittliche Handelsroboter wie der Snorter Bot beinhalten zudem einige weitere Funktionen, mit denen Investoren höhere Gewinne erzielen können. Daher hat der Vorverkauf auch schon jetzt andere wie Banana Gun um den Faktor 5x übertroffen.

Snorter Bot leitet die nächste Generation der Trading-Bots ein

Nach Abschluss des Vorverkaufs in spätestens zwei Tagen soll der neuartige Krypto-Trading-Bot von Snorter bald erscheinen. Mit diesem sollen die Nutzer dazu in der Lage sein, die profitabelsten Kryptowährungen schon vor der großen Masse zu finden. Somit sollen sie weniger als Exit-Liquidität enden und können höhere Gewinne erzielen.

Der auf Solana aufbauende Handelsroboter erreicht durch das Ökosystem eine deutlich höhere Ausführungsgeschwindigkeit und niedrigere Gebühren. Zudem überwacht er die Transaktions-Warteschlangen, die Validatoren-Feeds und die Liquiditätsspitzen, um die Nutzer vor anderen über etwa Mintings, Liquiditätsverschiebungen und On-Chain-Änderungen zu informieren.

Anschließend werden die Daten einem komplexen Filterverfahren unterzogen, um auf diese Weise die chancenreichsten Coins von dem Rest wie Projekten mit betrügerischen Smart Contracts zu trennen. Somit sehen die Nutzer sofort in der Flut von neu erscheinenden und vorhandenen Token, welche am ehesten die Aufmerksamkeit verdient haben.

Mithilfe von Snorter werden die Trader vor Honeypots, Rug Pulls, flachen Pools und MEV-Preismanipulationen bewahrt. Dadurch und durch die niedrigsten Gebühren unter den Trading-Bots lassen sich höhere Renditen erzielen. Gleiches gilt für die Geschwindigkeitsvorteil, der sich vor allem bei Newstrading, Sniping und Copytrading bezahlt macht.

Nach fast 5 Mio. USD wird der Vorverkauf von Snorter bald beendet sein. Noch für die nächsten zwei Tage können die für die vollen Vorteile notwendigen SNORT-Coins mit einem Rabatt für 0,1081 USD gekauft werden. Laut Analysten könnte er dann aufgrund der besseren Technologie Banana Gun übertreffen, der im Vergleich zum Presale 230x erreichte.

Jetzt frühzeitig neuartigen Trading-Bot entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.