Klingt zu schön, um wahr zu sein? Warren Buffett zeigt, dass es möglich ist: Mit nur einem ETF lässt sich langfristig ein Millionenvermögen fürs Alter aufbauen - selbst für normale Sparer. Und das ganz ohne komplizierte Aktienstrategien. Die bittere Realität: Die gesetzliche Rente wird in Zukunft für viele Deutsche kaum zum Leben reichen. Wer seinen Lebensstandard halten will, muss privat vorsorgen. Doch welche Strategie ist wirklich zuverlässig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE