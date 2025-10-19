Ein innovativer KI-Spezialist sorgt derzeit für Furore im E-Commerce - und setzt dabei neue Maßstäbe für digitales Marketing. Nach einer Reihe strategischer Partnerschaften und Übernahmen hat das Unternehmen seine technologische Plattform auf eine völlig neue Evolutionsstufe gehoben. Die Kombination aus künstlicher Intelligenz, Blockchain und Zahlungsautomatisierung könnte den globalen Onlinehandel in eine neue Ära führen. Das Potenzial für die nächsten Quartale ist enorm.Die maßgeschneiderte KI-Suite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär