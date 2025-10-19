Berlin (ots) -Unter dem Titel Aesthetic Meets Data lud Cynosure Lutronic am 11. Oktober ins Hotel Waldorf Astoria ins Zentrum von Berlin ein. Denise Heger, MarketingManagerin von Cynosure Lutronic präsentierte die Highlights des neuen Skinsights 2025 Reports - eine umfassende Marktforschung über die veränderten Bedürfnisse und Erwartungen von Patient:innen in der modernen Ästhetik. Neben der Journalistin Stephanie Neubert, Gründerin des Heyday Magazine und Moderatorin der Talk-Runde, diskutierten die renommierte Dermatologin Dr. Emi Arpa, die bekannte Unternehmerin und Model Sylvie Meis und der Berliner Hair & Make-up Artist Philipp Verheyen, über aktuelle Entwicklungen in der ästhetischen Medizin, die Rolle moderner Technologien und gaben viel über ihre persönlichen Erfahrungen preis. Gekrönt wurde das Event von einem Networking-Abend, um den Austausch der Teilnehmer:innen untereinander und mit den Panel-Gästen zu ermöglichen.Im Zentrum der Veranstaltung standen neben echten Erkenntnissen aus dem Praxisalltag von Dr. Emi Arpa die Ergebnisse des Skinsights 2025 Reports, für die 1.500 zufällige Personen in Deutschland befragt wurden. Der Report zeigt einen klaren Trend hin zu einem natürlichen Aussehen und einer gesunden Haut, minimalinvasiven Verfahren fernab von Filler-Behandlungen und einem authentischen Selbstbild: "Patient:innen möchten nicht jünger, sondern gesünder aussehen", so Dr. Emi Arpa. "Sie wünschen sich Behandlungen, die die Hautqualität verbessern und das natürliche Strahlen unterstreichen - nicht verändern." Auch Sylvie Meis betonte im Panel-Talk die Bedeutung von Selbstbewusstsein und Natürlichkeit: "Schönheit bedeutet heute, sich in seiner Haut wohlzufühlen - mit oder ohne Filter."Moderatorin und Journalistin Stephanie Neubert führte mit Empathie und Expertise durch den Nachmittag und schuf einen inspirierenden Rahmen für Austausch und Insights zwischen Ärzt:innen, Branchenprofis und Medienvertreter:innen. Mit der Kombination aus wissenschaftlichen Daten und echten, praktischen Erfahrungen setzte Cynosure Lutronic mit Aesthetic Meets Data ein starkes Zeichen für die Zukunft der Hautgesundheit und allen teilnehmenden Ärzt:innen.Skinsights 2025: Top 5 InsightsDer Report von Cynosure Lutronic untersucht aktuelle Trends in der ästhetischen Medizin. Grundsätzlich ändert sich die Einstellung zum Älterwerden, wobei ein deutlicher Trend hin zu einem natürlichen Aussehen und besserer Hautqualität zu beobachten ist. Spannend sind auch die Unterschiede zwischen Männern und Frauen in ihrer Motivation, aber auch ihrem Informationsverhalten.1. 88 % litten unter mindestens einem Hautproblem2. Nur 2 der wichtigsten Hautprobleme standen im Zusammenhang mit dem Altern: 1. Feine Linien und Falten (48%), 2. Narben von OPs oder Akne (41%), 3. Augenringe (33%), 4. Erschlaffte Haut (32%), 5. Große Poren (29%)3. Während 55 % der jüngeren Befragten angeben, dass sie von Influencern über ästhetische Behandlungen erfahren, vertrauen nur 17 % deren Meinung4. Jeder fünfte der männlichen Befragten geben an, eine Behandlung in Betracht zu ziehen5. 35 % kümmern sich mehr um ihre Haut als noch vor einem Jahr - Hautgesundheit wird immer wichtigerEs gibt keine Pauschallösung, die den Bedürfnissen aller Patienten gerecht wird. Ihre Ziele, Anliegen und ihr Wissensstand variieren. Das Verständnis dieser Nuancen kann Ärzten dabei helfen, ihr Marketing individuell anzupassen, Vertrauen aufzubauen, ihre Zielgruppe aufzuklären und Ergebnisse zu erzielen, die wirklich wahrgenommen werden.Über Cynosure Lutronic: Cynosure Lutronic vereint 55 Jahre kombinierte Erfahrung als weltweit führender Anbieter von energiebasierten Geräten und hochwertigen medizinisch-ästhetischen Behandlungen. Cynosure Lutronic ermöglicht es Dermatologen, plastischen Chirurgen, Medical Spas und anderen Gesundheitsexperten, ihren Patienten nichtinvasive und minimalinvasive Verfahren anzubieten. Cynosure Lutronic hat sich der Forschung und Entwicklung an der Spitze der ästhetischen Technologie verschrieben und verfügt über das größte marktführende Produktportfolio in den Bereichen Hauterneuerung und -revitalisierung, Haarentfernung, Behandlung von Gefäßläsionen, Hautstraffung und Pigmenten.Pressekontakt:ROUGE PR UGinfo@rouge-pr.deOriginal-Content von: Cynosure Lutronic GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181258/6140481