DAX: Laufende Abwärtsbewegug! Die aktuelle DAX-Analyse

DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 43 - 2025) - DAX Aktuell

Die wichtigsten Punkte

Die laufende Abwärtsbewegung ging am Freitag an und unter die SMA200 (aktuell bei 23.933 Punkten). Die Bullen haben es aber geschafft, den Index am Abend wieder an und über diese Durchschnittslinie zu schieben. Damit hat sich das Chartbild etwas entspannt. Wesentlich wird sein, dass es direkt zu Wochenbeginn weiter aufwärts geht und der DAX aktuell seine Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen kann. Gelingt es dies abzubilden, so könnte es weiter aufwärts an die SMA20 gehen.

- DAX WKN (Kassa): 846900 - ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX - DAX CFD : DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 19.10.2025: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading - DAX Handelsideen - DAX Prognose - Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

