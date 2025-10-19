© Foto: adobe.stock.comNach anfänglichen Rekorden gerieten Gold und Silber am Freitag (17. 10.) massiv unter Druck. Zwischenzeitlich drohte ein gewaltiges Preisbeben. Erste Käufe verhinderten jedoch Schlimmeres. Ist der Spuk bereits vorbei?Erste Schockwellen gehen durch den Goldsektor Nach dem überaus turbulenten Freitagshandel stellt sich die Frage: Wurde das vorläufige Ende der fulminanten Goldpreisrallye eingeläutet? Gold markierte zunächst noch neue Preisrekorde, ehe es unter Druck geriet. Marktakteure nahmen die vermeintliche Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China zum Anlass, Gewinne mitzunehmen und sich zumindest vorübergehend aus den sicheren Häfen Gold und Silber zurückzuziehen. Heftig …Den vollständigen Artikel lesen ...
