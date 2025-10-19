Klare Regeln, konsequentes Risikomanagement und tägliche Signale - Rudolf Wittmer hat eine feste Formel für den Erfolg an der Börse.Rudolf Wittmer ist kein Theoretiker, sondern ein Praktiker mit mathematischer Ader. Der studierte Maschinenbauer kam über die Formeln der Thermodynamik zur Börse. Als er nach dem Studium die Black-Scholes-Formel zur Optionsbewertung entdeckte, erkannte er Parallelen zur Wärmeleitgleichung - und war fasziniert. "Da habe ich verstanden, dass sich Märkte mathematisch fassen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär