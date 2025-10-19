Ausgerechnet kurz vor dem EU-Gipfel zur digitalen Souveränität preist Digitalminister Wildberger eine SAP-OpenAI-Kooperation für deutsche Behörden. Kritische Infrastruktur und sensible Verwaltungsdaten in den Händen einer Technologie-Konstruktion, die auf allen Ebenen von US-Unternehmen abhängig ist - und das wird als Fortschritt gefeiert? Man nehme: Modelle von OpenAI, die man über Microsofts Azure-Cloud hostet, mit Nvidia-Hardware trainiert, und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
