Immer mehr Jugendliche nutzen KI für ihre Hausaufgaben - und befürchten gleichzeitig, dass dadurch ihre Fähigkeit zum kritischen Denken beeinflusst wird. Auch Oxford-Forscher:innen warnen vor den Risiken. KI-Tools wie ChatGPT sind bei Schüler:innen zu einem beliebten Hilfsmittel geworden. Sie unterstützen bei den Hausaufgaben und können komplexe Themen verständlich aufbereiten. Und der wohl wichtigste Vorteil: Im Vergleich zu Eltern oder Lehrkräften ...Den vollständigen Artikel lesen ...
