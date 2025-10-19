© Foto: OpenAIIm Jahr 2025 haben mehrere Unternehmen aus dem Bereich der Seltenen Erden außergewöhnliche Kursgewinne erzielt. Hier sind einige der führenden Aktien, die profitiert haben.MP Materials Die Aktie stieg am Dienstag auf 103,99 US-Dollar, was einen neuen Rekord markierte. Dieser Anstieg folgt auf eine Reihe geopolitischer Entwicklungen, insbesondere den jüngsten Spannungen zwischen den USA und China im Bereich der Seltenen Erden. China hat kürzlich seine Exportkontrollen für Seltene Erden verschärft, indem es eine Genehmigungspflicht für Produkte einführte, die mehr als 0,1 Prozent dieser kritischen Materialien enthalten. Diese Maßnahme wurde als Reaktion auf die US-amerikanischen Sanktionen …Den vollständigen Artikel lesen ...
