Die Aktie der Xiaomi Corp. notiert derzeit bei 5,263 EUR - ein deutlicher Rücksetzer, nachdem der Konzern in den vergangenen Wochen durch einen tragischen Unfall mit seinem E-Auto SU7 Ultra in die Schlagzeilen geraten ist. Nach Jahren stetigen Wachstums in Smartphones, Wearables und Smart-Home-Produkten kämpft Xiaomi nun erstmals mit einer echten Vertrauenskrise. Der Konzern versucht gegenzusteuern - mit Aktienrückkäufen, neuen Innovationen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de