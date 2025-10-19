ROM (dpa-AFX) - In Italien liegt Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit ihrem Bündnis aus drei rechten und konservativen Parteien bei der Regierungsdauer nun auf Platz drei. Mit einer Amtszeit von 1.093 Tagen zog die aktuelle Koalition laut einer Statistik der italienischen Nachrichtenagentur Ansa mit einer Regierung des früheren sozialistischen Ministerpräsidenten Bettino Craxi (1934-2000) Mitte der 1980er Jahre gleich. Nur der Konservative Silvio Berlusconi (1936-2023) führte zweimal Regierungen, die länger im Amt waren.

Die 48-jährige Meloni steht seit Oktober 2022 an der Spitze einer Dreier-Koalition aus ihrer eigenen Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) sowie der von Berlusconi gegründeten Forza Italia und der rechtspopulistischen Lega.

Meloni könnte Berlusconis Rekord übertreffen



In allen Umfragen liegt sie klar vor der sozialdemokratischen PD, der größten Oppositionspartei. Bleibt Meloni im Amt, könnte sie Berlusconis Rekord (1.412 Tage von 2001 bis 2005) im September 2026 übertreffen. Regulärer Termin für die nächste Parlamentswahl ist 2027.

Italien gehörte früher zu den Ländern mit häufig wechselnden Regierungen. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 gab es in Rom 69 verschiedene Kabinette - im Durchschnitt hielten sie bislang ein Jahr und einen Monat./cs/DP/he