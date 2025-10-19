Bitcoin, Ethereum, Ripple und Solana könnten bald deswegen explodieren!

Mit Hinblick auf die Geopolitik und den Handelskrieg, welche zuletzt zu dem Flashcrash des Krypto-Marktes geführt hatten, gibt es mittlerweile einige wichtige Entwicklungen, die auch bedeutende wirtschaftliche Auswirkungen haben können. Von diesen könnten auch die führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ripple und Solana profitieren. Welche es sind, erfahren Sie jetzt in dem folgenden Beitrag.

Narrative der Medien wandeln sich und Zwickmühle nötigt die USA

Die Haltung der USA ist sehr wechselhaft und während noch vor wenigen Wochen von Trump geäußert wurde, dass die Ukraine ihr gesamtes Territorium und vielleicht sogar mehr erobern könne und Tomahawk-Langstreckenraketen mit einem größeren Eskalationspotenzial genehmigt werden, soll mittlerweile wieder ein Friedensabkommen vorangetrieben werden.

Zurückzuführen ist dies vermutlich auf eine Reihe von Faktoren. Denn einerseits werden es laut Einschätzung von Experten die Vereinigten Staaten nicht schaffen, in Kürze ausreichend seltene Erden zu raffinieren und magnetisieren, sodass sie weiterhin stark von ihrem größten Konkurrenten China abhängig sind.

Die asiatische Supermacht hatte die Exporte der seltenen Erden an westliche Rüstungsunternehmen aus Sicherheitsgründen verboten. Zudem sind diese Rohstoffe für künstlichen Intelligenzen und andere Technologien wie für Roboter und alternative Energien wichtig. Da eine Substituierung mehrere Jahre bis über ein Jahrzehnt benötigen kann und die KIs die nächste Weltmacht bestimmen, befinden sich die USA nun in einer Zwickmühle.

Aber auch im Ukrainekrieg drängt Selenskyj nach den jüngsten Angriffen auf wichtige Infrastruktur zu einem Waffenstillstand, der nach Ansicht der Russen jedoch nur ein Minsk 2.0 und daher keine endgültige Beendigung des Krieges darstellt. Zumindest überlege man, die aktuelle Front einfrieren, was zumindest keinen vollständigen Verlust für beide darstellen würde.

Zudem scheinen sich jetzt die Narrative in den westlichen Medien zu wandeln. So verwies Prof. Glenn Diesen darauf, dass die "russische Propaganda von gestern inzwischen als Realität anerkannt wird" und "es nicht mehr länger versteckt werden kann, dass Russland gewinnt". Da es nicht mehr viele kampfwillige und kampffähige Ukrainer gäbe, müsse sich jetzt das Narrativ wandeln.

Jetzt Kryptos datenbasiert wie Profis traden!

Darum wäre eine Pausierung des Krieges und Handelskrieges bullisch für Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana und Co

Die Inflation ist zwar schon im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen in den USA auf 7,0 % gestiegen, seit dem Ukrainekrieg wurde jedoch noch einmal ein weiterer Anstieg bis auf 9,1 % im Juni 2022 beobachtet, während es in der Eurozone sogar 10,6 % waren.

Noch zuvor stiegen die Preise aufgrund der Pandemie-Nachholeffekte, der Lieferkettenstörungen, der fiskalischen Impulse und der lockeren Geldpolitik. Ab 2022 kamen die Preiserhöhungen von Energie, Getreide und Fracht hinzu, während es seit 2023 wieder aufgrund fallender Energiepreise, repariert Lieferketten und einer restriktiven Geldpolitik zu einer Disinflation kam.

Dennoch ist die Inflation weiterhin mit einem CPI von 2,9 % und PCE von 2,9 % in den USA über den angestrebten 2 % der Notenbanken. Daher agieren diese auch trotz der schwächeren Wirtschaftsdaten weiterhin etwas vorsichtiger. Zudem könnten die bisher noch bis zu einer Entscheidung der Gerichtsverhandlung von Trump weiterhin verhängten historischen US-Zölle die Inflation noch einmal antreiben.

War has been the largest historical driver of inflation pic.twitter.com/bUyNOhtPqy - The Long View (@HayekAndKeynes) July 19, 2017

Darüber hinaus haben sich Kriege in den meisten Fällen inflationär ausgewirkt, auch wenn es nicht immer identisch war und von der jeweiligen Phase abhing. Insbesondere der Kriegsbeginn mit der Aufrüstung ist aufgrund des Nachfragebooms, der Geldmengenausweitung und der Energiepreise stark inflationär.

Aber auch während der Kriege wurden häufig zweistellige Inflationszahlen aufgrund von Angebotsengpässen, Währungsschwäche und Energienachfrage gesehen. In der Nachkriegszeit hält sich die Inflation hingegen größtenteils stabil oder fällt sogar. Im Zweiten Weltkrieg stieg sie für die USA zwischen 1941 und 1945 von rund 1 % auf mehr als 10 %, aber auch im Vietnamkrieg wurden deutliche Erhöhungen beobachtet.

Jetzt Kryptos profitabler traden!

So könnten sich Bitcoin, Ethereum, Ripple und Solana dadurch entwickeln

Sollten der Krieg und ein Aufrüsten verhindert werden, wäre es bullisch, wobei euch eine Pausierung mit inflationärer Aufrüstung möglich ist, was wiederum die positiven Effekte zunichtemachen würde. Allerdings muss dabei auch das weitere Vorgehen im Handelskrieg beobachtet werden, wobei eine Deeskalation bullisch wäre und vice versa.

Dennoch sollen die USA laut Colonel Douglas McGregor nur konventionelle Munition für 7 Tage besitzen und Europa für 3, wobei bei einem Nuklearkrieg alle verlieren würden. Daher könnten die Vereinigten Staaten nun laut einigen Analysten möglicherweise langsam zusehen, wie sie ihre Weltmacht verlieren, ähnlich wie es Prof. Jeffrey Sachs sieht, dass sich der Westen auch ohne einen Krieg selbst vernichtet.

Aber auch die Inflation dürfte die Menschen zunehmend in deflationäre Kryptos treiben, nachdem der erste Schock überstanden wurde, sollten sie langfristig deutlich an Wert gewinnen. Bald kommt zudem die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung hinzu, welche ein neues Zeitalter der Nachfrage für die führende Kryptowährung einleiten soll. Somit sind auch steigende Bewertungen möglich.

Nur noch für kurze Zeit können Interessierte die von den Nutzern der Layer-2 für die Gebühren notwendigen HYPER-Token über den Presale nach 24,22 Mio. USD für 0,013135 USD kaufen. Aufgrund der Wal-Aktivität sollten sich Interessierte beeilen, wenn sie nicht zu spät kommen und mehr zahlen wollen.

Jetzt profitabelste Krypto-Trader kopieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.