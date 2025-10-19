Experte verteidigt XRP trotz Kursverlust: Analyst sieht glorreiche Zukunft für Ripple

XRP steht weiterhin unter Druck und kämpft mit erheblichen Kursverlusten. Nach einem Rückgang um rund 20 Prozent im vergangenen Monat fiel der Kurs deutlich unter die psychologisch wichtige Marke von 3 US-Dollar. Auch im Ranking nach Marktkapitalisierung rutschte XRP auf Platz 5 ab und wurde von BNB und dem Stablecoin USDT überholt. Diese Schwäche verstärkt die ohnehin bestehende Skepsis gegenüber Ripple Labs und dem XRP-Modell, doch ein bekannter Analyst sieht darin keinen Niedergang, sondern einen strategischen Wendepunkt.

XRP-Kritiker übersehen den pragmatischen Ansatz von Ripple

XRP gehört seit Jahren zu den bekanntesten und meistdiskutierten Kryptowährungen des Marktes. Mit einer enorm engagierten Community und einer langjährigen Präsenz zählt der Token zu den prägenden Akteuren der Branche. Dennoch ist das Projekt von Ripple Labs immer wieder Ziel kontroverser Debatten. Kritiker bemängeln die starke Kontrolle durch das Unternehmen, das große Teile der Token hält, und verweisen auf eine vermeintlich fehlende Dezentralisierung.

Der Analyst John Wissler nimmt in dieser Diskussion nun eine klare Gegenposition ein. Er argumentiert, dass XRP kein revolutionäres Projekt sein will, das das bestehende Finanzsystem ersetzt, sondern ein verbindendes Element, das Effizienz und Geschwindigkeit in traditionelle Strukturen bringt. Während viele Kryptowährungen auf radikale Unabhängigkeit setzen, sieht Wissler im pragmatischen Ansatz von Ripple eine realistischere Zukunft.

Integration statt Revolution: XRP als Brücke zur Finanzwelt

Laut Wissler verarbeitet das XRP-Netzwerk bereits Milliardenbeträge im Zahlungsverkehr, etwa durch die japanische SBI Bank oder Initiativen in Dubai zur Tokenisierung von Vermögenswerten. Diese konkrete Nutzung unterscheidet XRP von vielen Projekten, die trotz großer Visionen kaum praktische Anwendungen vorweisen können. Wissler sieht die Zukunft der Finanzwelt nicht in einem Bruch mit den Institutionen, sondern in ihrer schrittweisen Modernisierung durch Blockchain-Technologie.

XRP steht in diesem Modell für Integration statt Isolation, für Verbesserung statt disruptive Revolution. Diese Perspektive macht den Ansatz für viele Investoren interessant, die an eine Kooperation zwischen Krypto und klassischem Finanzwesen glauben. Zudem gilt XRP als zu eng mit klassischen Finanzinstitutionen und Regulierungsbehörden verbunden, was für Puristen im Widerspruch zu den Grundprinzipien des Kryptomarkts steht.

