Ethereum zeigt Stärke nach Krypto-Crash: Erholt sich der Markt bald?

Die Stimmung am Kryptomarkt ist nach dem jüngsten Flash Crash extrem bearish. Viele Anleger befürchten, dass ein längerer Bärenmarkt begonnen hat, wie es in früheren Zyklen der Fall war. Während einige Altcoins sich tatsächlich nicht erholen dürften, sieht die Situation für die größten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum deutlich besser aus. Es gibt mehrere Indikatoren, die darauf hindeuten, dass Ethereum eine baldige Erholung bevorstehen könnte.

Gold-Rallye und institutionelle Investoren treiben Ethereum an

Damit Ethereum steigen kann, braucht es auch wieder mehr Optimismus gegenüber Bitcoin. Der Krypto-Experte von Rundumbitcoin, der in der Vergangenheit bereits mehrfach mit einer hohen Trefferquote überzeugt hat, sieht trotz des aktuellen Marktumfelds Grund zur Hoffnung. Er geht davon aus, dass die beispiellose Rallye, die Gold in den letzten Wochen hingelegt hat, schon bald zu Kapitalumschichtungen führen wird, wobei ein Teil auch in den Kryptomarkt fließen dürfte. Das könnte Bitcoin aus seiner Korrektur herausholen und damit auch bei Ethereum für steigende Kurse sorgen.

Nicht nur die mögliche Erholung von Bitcoin spricht für einen steigenden Ethereum-Kurs. Auch die Tatsache, dass institutionelle Investoren den aktuellen niedrigeren Kurs nutzen, um in ETH zu investieren, ist ein positives Zeichen. So hat BitMine den Rücksetzer beispielsweise genutzt, um über eine Milliarde Dollar in die zweitgrößte Kryptowährung der Welt zu investieren. Auf charttechnischer Seite zeigt Ethereum relative Stärke, da der Kurs immer noch deutlich über dem EMA 200 notiert - etwas, das man von vielen anderen Altcoins wie XRP oder Solana nicht behaupten kann. Zudem sind die Funding Rates am Futures Markt inzwischen negativ, was das extrem bearishe Sentiment der Anleger bestätigt und Druck auf Short Seller ausübt, die ihre Positionen nun teurer absichern müssen.

Snorter Token-Vorverkauf bietet innovative Trading-Lösung

Steigt Ethereum, profitieren davon häufig auch andere Altcoins, die dann überdurchschnittlich starke Kursanstiege verzeichnen können. Für besonders große Kursexplosionen braucht es jedoch eher neuere Kryptowährungen mit niedrigerer Bewertung. Snorter ist ein solcher neuer Coin, bei dem Anleger noch für wenige Stunden die Chance haben, von Anfang an dabei zu sein, da der $SNORT-Token derzeit noch im Vorverkauf angeboten wird.

Mit Snorter kommt ein Meme Coin Trading Bot auf den Markt, der den Handel revolutioniert, indem er direkt in den Telegram-Messenger integriert ist. Anleger können so direkt im Chat Meme Coins handeln und dabei zahlreiche praktische Funktionen wie Limit Orders oder Copy Trading nutzen. Der Bot dürfte sich am Markt schnell verbreiten, was auch die Nachfrage nach $SNORT-Token ankurbeln würde. Bereits jetzt haben Investoren über 5 Millionen Dollar in den Vorverkauf investiert, da sie nach dem Börsenstart mit einem deutlichen Kursanstieg rechnen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.