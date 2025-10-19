© Foto: DALL-E

Two Harbors bietet Anlegern eine Dividendenrendite von über 17 Prozent. Doch wie sicher ist die Ausschüttung und lohnt sich der Einstieg oder droht ein Rückgang der Auszahlungen?Im heutigen Dividenden-Radar wird einmal mehr ein Hochdividendenwert im Mittelpunkt stehen, der mit einer traumhaften Rendite lockt, dafür aber - wie so oft - auch deutlich weniger Sicherheit und Verlässlichkeit bietet als die Royal Bank of Canada, die wir uns in der vergangenen Woche genauer angesehen haben. Wir werfen einen Blick auf die aktuelle Dividendenpolitik, die jüngsten Quartalszahlen und die Risiken, die mit einer Investition in das Unternehmen verbunden sind. Two Harbors Investment ist ein Real Estate …