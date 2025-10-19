ChatGPT-Prognose für Synthetix, Aave und Bitcoin Hyper 2025 / 2026

Einige der am meisten beachteten Kryptowährungen mit einem großen Potenzial sind derzeit Synthetix, Aave und Bitcoin Hyper. Worauf dies zurückzuführen ist und wie sie sich in diesem Zyklus 2025 / 2026 entwickeln könnten, zeigt die folgende ChatGPT-Prognose.

Synthetix (SNX) - Führender Derivate-Anbieter auf Ethereum

Bei Synthetix handelt es sich um ein Derivate-Protokoll für Perpetuals und synthetische Assets mit einem Fokus auf das Ethereum-Mainnet. Synthetix hebt sich von andere aufgrund seiner Orakel-basierten Perp-Engine mit Cross-Margin und Buyback-Mechanik aus Gebühren von Base ab.

Heute erlebt Synthetix einen deutlichen Anstieg bei dem Preis um 10,14 % auf 1,48 USD und dem Volumen um 23,13 % auf 143,99 Mio. USD, was vor allem auf die Ankündigung der am 20. Oktober startenden eigenen Perp-Handelsplattform zurückzuführen ist. Denn dadurch ist Synthetix nicht nur im Backend, sondern ebenso im Frontend nutzbar, was die Nachfrage noch einmal im Zuge des Hypes um die Perp-DEXs deutlich steigern kann.

Mithilfe des ersten Trading-Wettbewerbs werden Gebühren eingenommen, welche wiederum wie bei den anderen Perp-DEXs für Buybacks und Burnings sorgen, die sich förderlich auf den Kursverlauf auswirken. Im Bull-Case sind 120 % bis 220 % möglich.

Sollte die Adoption jedoch im Vergleich zu den Wettbewerbern nur moderat vonstattengehen und der TVL nur wenig zulegen, ist im Base-Case mit Kursanstiegen von 30 bis 80 % auszugehen.

Wenn es hingegen zu einer Verzögerung, einem Depegging des eignen Stablecoins oder einer risikoaversen Haltung der Investoren kommt, sollten sich Investoren im Bear-Case eher auf einen Rückgang um -35 % bis -55 % einstellen.

Aave (AAVE) - Führende Lending-Plattform auf Ethereum vor V4

Aave ist das größte DeFi-Lending-Protokoll und wurde nach seinem Start auf der Ethereum-Blockchain auch auf weitere Netzwerke expandiert, zu denen vor allem Ethereum-Skalierungslösungen wie Polygon, Optimism, Arbitrum und Base, aber auch andere wie Avalanche und Gnosis Chain gehören. Es zeichnet sich durch besicherte Geldmärkte, dynamische Risiken, standardisierte Zins-Token und Health-Target-Liquidationen aus.

Nun steht V4 bevor, womit Aave effizienter, sicherer und flexibler werden soll. Damit werden auch neue Sicherheiten eingeführt, wie tokenisierte Aktien, Immobilien, Staatsanleihen, Futures, ETFs und Rohstoffe. Heute stieg der AAVE-Kurs um 7,08 % auf 223,21 USD und das Volumen um 23,58 % auf 334,58 Mio. USD, da der Coin zuletzt unter anderem von einem Buyback-Programm angetrieben wird, welches 23,6 Mio. USD und teilweise 1 Mio. pro Woche umfasst.

Sofern Aave durch V4 die Effizienz deutlich steigert und das Angebot durch die Buybacks reduziert, ist aufgrund des Kaufdrucks von einem Anstieg des Kurses im Bull-Case von 80 % bis 160 % auszugehen.

Sollte der TVL stetig zunehmen und die Gebühreneinnahmen stabil bleiben, sind im Base-Base Kursanstiege von 25 % bis 60 % denkbar.

Kommt es hingegen zu einer Verspätung des Launches, Sicherheitsrisiken oder einem bärischen Marktumfeld, sind im Bear-Case auch schnell Verluste von -30 % bis -50 % möglich.

Bitcoin Hyper (HYPER) - Schnellste Bitcoin-Skalierungslösung

Bitcoin Hyper ist ein Bitcoin-L2-Ökosystem mit einem eigenen Coin für Gas, Governance und Staking. Es wird als die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung angepriesen, was es durch die Kombination der SVM (Solana Virtual Machine) mit dem Bitcoin-Mainnet erreicht. Dabei sollen Skalierbarkeit auf Sicherheit und Liquidität treffen.

Aktuell erfährt Bitcoin Hyper einen großen Buzz, welcher auch auf die hohen Summen des Presales zurückzuführen ist, der bisher 24,23 Mio. USD eingenommen hat. Angetrieben werden Kleinanleger und sogar einige Wale von der Aussicht auf einen neuartigen Bitcoin-Nachfragetreiber, welcher den Nutzen und daher auch Wert der führenden Kryptowährung steigert, während sich das Ökosystem seine hohe Liquidität produktiv zunutze macht.

Sollte Bitcoin Hyper den Launch von Token und Mainnet problemlos vollziehen, seine Leistungsverbesserung im Vergleich zur Konkurrenz unter Beweis stellen, die ersten Projekte in seinem Netzwerk integrieren und ein paar zentrale Kryptobörsen überzeugen, sind im Bull-Case schnell Anstiege von 150 % bis 400 % möglich.

Sofern Bitcoin Hyper beide Launches erfolgreich ohne größere Zwischenfälle pünktlich vollzieht und langsam die ersten Anwendungen sichtbar werden, die sich auch positive auf den TVL auswirken, ist im Base-Case von -20 % bis +80 % auszugehen.

Wenn hingegen Verspätungen, Sicherheitsvorfälle und FUD auftauchen oder es zu einem Bärenmarkt kommt, sind im Bear-Case auch Verluste von -60 % bis -90 % denkbar.

