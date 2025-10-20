MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zur Brandmauer:

"Jetzt brennt es auch der Bundesregierung lichterloh entlang der Brandmauer. SPD-Co-Chef Klingbeil droht der Union unverhüllt mit dem Ende der Koalition, sollte sie mit der AfD kooperieren. Und der Kanzler versucht verzweifelt das Feuer auszutreten, das mehrere prominente Parteifreunde zuletzt quasi mit dem Flammenwerfer entzündet haben. Merz hat Recht: Die AfD will die Union in Wahrheit zerstören. Die schwindsüchtige SPD hat das sicher nicht im Sinn. Und doch könnte auch die Koalition mit den Genossen zum Untergang der Christdemokratie führen, wenn der linke Bas-Flügel weiter zentrale Wirtschaftsreformen blockiert und immer mehr frustrierte Mitte-Wähler in die Arme der AfD treibt. Die SPD-Führung hat es letztlich auch selbst in der Hand, welchen Weg die Union einschlägt. Doch hatte man zuletzt nicht den Eindruck, dass die Genossen den Ernst der Lage verstanden haben."/yyzz/DP/he