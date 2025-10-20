Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - October 20, 2025) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates announced this week for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|37 Capital Inc. *
|November 13, 2025
|December 18, 2025
|AG
|AFFINITY METALS CORP
|November 7, 2025
|December 18, 2025
|A
|AJN Resoruces Inc
|October 29, 2025
|December 3, 2025
|AG
|AMC Entertainment Holdings Inc
|October 13, 2025
|December 10, 2025
|A
|APOGEE MINERALS LTD
|November 7, 2025
|December 16, 2025
|A
|Aether Catalyst Solutions, Inc *
|October 6, 2025
|November 12, 2025
|A
|Alaska Hydro Corporation
|October 29, 2025
|December 4, 2025
|AG
|Anonymous Intelligence Company
|October 21, 2025
|December 5, 2025
|A
|Argenta Silver Corp.
|November 4, 2025
|December 9, 2025
|AGS
|Arya Resources Ltd.
|October 31, 2025
|December 11, 2025
|AGS
|Astra Exploration Inc.
|November 5, 2025
|December 10, 2025
|A
|Barksdale Resources Corp.
|November 5, 2025
|December 18, 2025
|AG
|Benz Mining Corp.
|November 6, 2025
|December 16, 2025
|AGS
|BioMark Diagnostics Inc.
|November 5, 2025
|December 22, 2025
|A
|CIELO WASTE SOLUTIONS CORP
|October 7, 2025
|December 18, 2025
|A
|CITY VIEW GREEN HOLDINGS INC
|November 7, 2025
|December 18, 2025
|A
|CNJ Capital Investments Inc. *
|October 16, 2025
|December 15, 2025
|AG
|Carolina Rush Corporation
|October 27, 2025
|November 26, 2025
|S
|Cat Strategic Metals Corp
|November 4, 2025
|December 9, 2025
|AS
|Critical Infrastructure Technologies Ltd.
|November 7, 2025
|December 12, 2025
|A
|Entheon Biomedical Corp.
|November 5, 2025
|December 15, 2025
|A
|Evergen Infrastructure Corp.
|November 6, 2025
|December 11, 2025
|AS
|FRNT Financial Inc.
|November 5, 2025
|December 11, 2025
|AS
|First Helium Inc.
|November 3, 2025
|December 18, 2025
|AS
|Full Metal Minerals Ltd.
|November 7, 2025
|December 12, 2025
|A
|GSP Resource Corp.
|November 3, 2025
|December 10, 2025
|AGS
|Gabriel Resources Ltd
|October 31, 2025
|December 4, 2025
|AS
|Gabriel Resources Ltd %
|October 9, 2025
|November 12, 2025
|AS
|Germanium Mining Corp.
|November 3, 2025
|December 23, 2025
|A
|Golden Horse Minerals Limited
|November 6, 2025
|December 17, 2025
|AGS
|Golden Sky Minerals Corp. *
|September 22, 2025
|November 12, 2025
|AS
|Gunpoint Exploration Ltd
|November 3, 2025
|December 18, 2025
|AG
|Highway 50 Gold Corp.
|October 29, 2025
|December 8, 2025
|AGS
|Hot Chili Limited
|October 22, 2025
|November 27, 2025
|AG
|JVR Ventures Inc.
|November 4, 2025
|December 11, 2025
|A
|Kesselrun Resources Ltd.
|October 15, 2025
|November 21, 2025
|S
|LOMIKO METALS INC
|November 3, 2025
|December 18, 2025
|AS
|Lodestar Metals Corp.
|November 3, 2025
|December 9, 2025
|A
|Los Andes Copper Ltd.
|November 7, 2025
|December 12, 2025
|A
|Loyalist Exploration Limited
|November 4, 2025
|December 10, 2025
|AS
|MCF Energy Ltd.
|November 3, 2025
|December 9, 2025
|A
|Metalsource Mining Inc.
|November 3, 2025
|December 9, 2025
|A
|Miata Metals Corp.
|November 4, 2025
|December 11, 2025
|A
|Monument Mining Limited
|October 27, 2025
|December 8, 2025
|AG
|NameSilo Technologies Corp.
|November 7, 2025
|December 18, 2025
|AG
|Newpath Resources Inc.
|November 3, 2025
|December 22, 2025
|AS
|Nobel Resources Corp.
|October 31, 2025
|December 16, 2025
|AG
|North West Refining Inc.
|November 14, 2025
|December 15, 2025
|A
|ONGold Resources Ltd.
|November 4, 2025
|December 19, 2025
|A
|Optiva Inc.
|October 27, 2025
|November 27, 2025
|S
|Orex Minerals Inc
|November 5, 2025
|December 18, 2025
|AGS
|Oroco Resource Corp
|November 10, 2025
|December 19, 2025
|AG
|Orosur Mining Inc.
|November 7, 2025
|December 17, 2025
|AS
|Pathfinder Ventures Inc.
|November 10, 2025
|December 22, 2025
|AS
|PowerBank Corporation
|October 27, 2025
|December 11, 2025
|A
|Pure Energy Minerals Limited
|November 4, 2025
|December 10, 2025
|A
|Quinsam Capital Corporation
|November 5, 2025
|December 16, 2025
|AG
|Rackla Metals Inc.
|October 31, 2025
|December 17, 2025
|A
|Radius Gold Inc.
|October 31, 2025
|December 17, 2025
|A
|Rathdowney Resources Ltd
|November 4, 2025
|December 9, 2025
|A
|Rektron Group Inc.
|November 4, 2025
|December 10, 2025
|AS
|Romios Gold Resources Inc.
|October 31, 2025
|December 15, 2025
|AGS
|SKYHARBOUR RES LTD
|November 7, 2025
|December 16, 2025
|A
|STINGER RESOURCES INC
|November 7, 2025
|December 18, 2025
|A
|Samurai Capital Corp.
|November 3, 2025
|December 15, 2025
|AGS
|Seahawk Ventures Inc.
|November 3, 2025
|December 12, 2025
|AG
|Shellron Capital Ltd.
|November 14, 2025
|December 19, 2025
|AG
|Sienna Resources Inc.
|November 3, 2025
|December 17, 2025
|AGS
|Sigma Lithium Corporation %
|September 8, 2025
|October 14, 2025
|S
|Silver Bullet Mines Corp.
|November 4, 2025
|December 12, 2025
|AGS
|Silver One Resources Inc.
|November 5, 2025
|December 16, 2025
|AG
|Silver Valley Metals Corp.
|November 4, 2025
|December 12, 2025
|AS
|SolGold plc
|November 6, 2025
|December 11, 2025
|A
|Soma Gold Corp.
|November 7, 2025
|December 12, 2025
|AG
|St-Georges Eco-Mining Corp.
|November 4, 2025
|December 12, 2025
|AG
|Strathcona Resources Ltd.
|October 17, 2025
|November 27, 2025
|S
|TAG Oil Ltd.
|October 30, 2025
|December 4, 2025
|AG
|THS Maple Holdings Ltd.
|October 22, 2025
|November 26, 2025
|AGS
|Tactical Resources Corp.
|October 17, 2025
|November 25, 2025
|AS
|Terra Clean Energy Corp.
|November 3, 2025
|December 8, 2025
|AGS
|Terreno Resources Corp. *
|November 4, 2025
|December 9, 2025
|AGS
|Thunderbird Minerals Corp. *
|September 22, 2025
|November 12, 2025
|AS
|Trans Canada Gold Corp.
|November 10, 2025
|December 19, 2025
|AG
|ValOre Metals Corp.
|November 3, 2025
|December 18, 2025
|AS
|Vanity Capital Inc.
|November 10, 2025
|December 15, 2025
|AGS
|Vext Science, Inc.
|November 3, 2025
|December 11, 2025
|A
|Volcanic Gold Mines Inc.
|October 31, 2025
|December 17, 2025
|A
|Whatcom Capital II Corp.
|November 3, 2025
|December 9, 2025
|AS
|Wilton Resources Inc.
|November 5, 2025
|December 12, 2025
|AGS
|Zacatecas Silver Corp.
|October 22, 2025
|December 4, 2025
|A
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting
