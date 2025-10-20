Energie-Aktie mal anders...: ???????Wie das "neue goldene Zeitalter" der Nuklearenergie attraktive Chancen für Investoren schafft!

Anzeige / Werbung

Beschleunigte Genehmigungsverfahren für Uranprojekte, Mrd. USD an Fördermitteln und eine Vervierfachung der Nuklearenergiekapazitäten sind nur einige der vielen Treiber, die den Uranpreis aktuell immer höher treiben.

schaut man auf das sich abzeichnende Versorgungsdefizit aufgrund zu geringer Produktion und erschöpfter hochgradiger Minen, werden Investments in vielversprechende Uranentwickler- und -Produzenten immer wichtiger, um den stetig steigenden Bedarf an sauberen Strom mit hoher Energiedichte zu decken.

Für Großbritanniens Premier Keir Starmer ist mit der Unterzeichnung eines bilateralen Abkommens zur Förderung fortgeschrittener Nuklearenergie-Technologien mit den USA ein neues goldenes Zeitalter der Atomkraft angebrochen. Ein Fokus der US-UK-Kooperation liegt dabei auf der schnelleren Entwicklung kleiner modularer Reaktoren ("SMR').

Der Deal findet zu einer Zeit statt, in der die Nuklearenergie eine neue Renaissance erlebt, die eventuell tatsächlich in dem von Starmer beschworenen "neuen goldenen Zeitalter" münden könnte:

Prognosen der Internationalen Energiebehörde IAEA zufolge wird die gesamte Stromerzeugungskapazität aus Nuklearenergie bis zum Jahr 2030 um rund 17% steigen und sich bis zum Jahr 2050 mehr als verdoppeln.

Quelle: Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050. IAEA, 2025

Berechnungen der Bank of America (BofA) weisen bis zum Jahr 2035 auf ein Uran-Produktionsdefizit von 60 Millionen Pfund. Zudem, so die BofA, sind Investitionen in Höhe von 3 Billionen USD erforderlich, um die weltweite Energieknappheit in den nächsten 25 Jahren zu adressieren. Insgesamt eröffnet die Kernenergie mächtige Marktchance, deren Wert bei bis zu 10 Billionen Dollar liegen kann1.

Quelle: BofA Global Research

Bis zum Jahr 2050, so eine aktuelle Bloomberg-Analyse, werden die Ausgaben für Kernenergie in den USA eine rekordverdächtige Dynamik aufnehmen und bei 350 Mrd. USD liegen. Dadurch werden Reaktoren ihre Leistung um satte 63% steigern können2.

Quelle: Seeking Alpha/Bloomberg

Uranunternehmen profitieren vom neuen Power-Schub für die Nuklearenergie!

Nach Jahren der Unterinvestitionen, nehmen die Aktien von Uranminenbetreibern und auch von Entwicklern vielversprechender Uranprojekte wieder richtig Fahrt auf. Dabei setzen sie sogar auf die Überholspur über und übertreffen mit ihrer Performance sowohl den Markt wie auch den Rohstoff Uran selbst.

Quelle: Seeking Alpha

Getrieben wird ihre Rallye einerseits von einem steigenden Bedarf an CO2-armer Energie vor allem seitens Datenzentren. Wenn deren steigende Zahl weiterhin mit sauberer Energie betrieben werden soll, so Experten, muss ihre Energieversorgung bis zum Jahr 2030 verdreifacht werden3. Und weil Kernenergie mit ihrer hohen Energiedichte bestens geeignet ist für den kontinuierlichen Betrieb von KI-Trainings- und Datenzentren, kommt ihrem Ausbau eine Schlüsselrolle zu.

Auf der anderen Seite sorgt eine abnehmende Produktion von Primäruran für ein erhebliches Versorgungsdefizit. Für das laufende Jahr gehen Schätzungen von einem Reaktorbedarf von etwa 180 Millionen Pfund Uran aus, während die Produktion bei rund 130 Millionen Pfund liegen wird. Dieses Minus von ungefähr 50 Millionen Pfund Uran könnte sogar bis 2026 bestehen bleiben4.

Dazu gesellen sich die Erschöpfung hochgradiger Depots und "betagte" Uranminen. Umso wichtiger werden Investments in entsprechende Explorations- und Produktionsunternehmen, um die Uranproduktion vor allem in geopolitisch stabilen und Uran-reichen Ländern wie Kanada oder auch den USA voranzutreiben. Das genau ist der Punkt, an dem Uranium Royalty (WKN: A2PV0Z) seine strategischen "Superkräfte" einbringen kann.

Pionier des Uran-Lizenzgebühren- und Streams-Markts!

Als erstes Unternehmen überhaupt fokussiert Uranium Royalty (WKN: A2PV0Z) sein Lizenzgebühren- und Streaming-Geschäftsmodell ausschließlich auf den Uranmarkt. Eines der Erfolgsgeheimnisse ist dabei die geografische Diversifikation seines Portfolios bei gleichzeitiger Konzentration auf globale Uran-Hotspotswie das "Athabaska Becken' im Norden der kanadischen Provinzen Saskatchewan und Alberta, welches als weltweit ergiebigste Quelle für hochgradiges Uran gilt und mit seiner Produktion rund ein Fünftel des weltweiten Uranbedarfs abdeckt.

Quelle: Uranium Royalty

Diversifiziert und gleichzeitig fokussiert ist zudem auch Uranium Royaltys (WKN: A2PV0Z) strategischer Ansatz, seine Investitionen in Uranbeteiligungen nicht nur auf Lizenzgebühren und Streams an Projekten in unterschiedlichen Entwicklungsphasen zu beschränken, sondern gleichzeitig auch auf physische Urangeschäfte zu setzen. Damit nämlich profitiert der Pionier in diesem Sektor gleich mehrfach von den dynamischen Entwicklungen des Uranmarkts.

Quelle: Uranium Royalty

Das gilt umso mehr als Uranium Royalty (WKN: A2PV0Z) sich mit seinen Lizenzgebühren an Weltklasse-Uranprojekten wie McArthur River, "Cigar Lake' (ganz nebenbei die weltweit hochgradigste Uranmine) "Langer Heinrich' lukrative Beteiligungen an den globalen Sahnehäubchen unter den Uranminen gesichert hat.

Neue Führung an der Finanzspitze!

Um sein Finanzprofil noch detaillierter auf die Dynamik des Uranmarkts auszurichten, hat Uranium Royalty (WKN: A2PV0Z) Andy Marshall zum neuen CFO ernannt. Marshall folgt dabei auf Josephine Man, die zum CFO von Uranium Energy Corp. ernannt wurde. Der erfahrene Finanzprofi blickt auf über zwei Jahrzehnte Führungserfahrung im Rohstoffsektor, unter anderem als CFO bei mehreren börsennotierten Rohstoffunternehmen. Außerdem verfügt Marshall über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Rechnungswesen, Unternehmensberichterstattung in Kanada und den USA, Finanz- und Risikomanagement, Transaktionsfinanzierung, M&A und strategische Unterstützung für Bergbauunternehmen in der Wachstumsphase.

Flexible Finanzspritze!

Ebenso stärkend für Uranium Royaltys (WKN: A2PV0Z) Finanzprofil ist die jüngst gemeldete Entscheidung des Unternehmens, sein "At-the-Market'-Aktienprogramm zu erneuern. Indem es von Zeit zu Zeit Stammaktien im Wert von bis zu 54 Mio. USD ausgeben kann, schafft sich das Unternehmen auch künftig wertvolle finanzielle Spielräume.

Fazit: Vieles spricht für Uran, aber alles für Uranium Royalty!

Mit seiner diversifizierten Investitionsstrategie, seinem Fokus auf hochgradige Weltklasse-Uranprojektein Tier-1-Regionen und der Strategie, neben Lizenzgebühren und Streams an Projekten in unterschiedlichen Entwicklungsphasen auch auf physische Urangeschäfte zu setzen, kann Uranium Royaltys (WKN: A2PV0Z) gleich mehrere Wertezuwachshebel in Bewegung setzen, um von der einzigartigen Uranmarkt-Dynamik zu profitieren - kurz-, mittel- und langfristig.

Dabei weisen viele Faktoren - ein steigender Bedarf an CO2-armer Energie vor allem seitens stromhungriger Datenzentren, ein sich abzeichnendes Uranversorgungsdefizit und ein unterstützendes regulatorisches Umfeld - auf ein weiteres Preisentwicklungspotenzial für Uran hin.

1https://finance.yahoo.com/news/nuclear-power-could-be-a-10-trillion-industry-that-holds-the-answer-to-the-worlds-power-shortages-090015624.html und https://seekingalpha.com/article/4827556-5-nuclear-etfs-to-power-your-portfolio

2https://www.datacenterknowledge.com/energy-power-supply/us-to-see-350b-nuclear-boom-to-power-ai-report-says

3https://www.gatech.edu/news/2025/01/10/ais-energy-demands-spark-nuclear-revival

4https://discoveryalert.com.au/news/uranium-supply-deficit-2025-causes-impacts-outlook/

