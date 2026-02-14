Toller Ausblick...: SYRAX Research AG - zu Uran 2026: Strukturelle Treiber sind keine Spekulationsblase!

Anzeige / Werbung

Uran: einmal 100 USD/lb und wieder zurück! Das sollte man nicht überbewerten, denn die USA stufen Uran als "kritisch" ein und die WNA sieht 746 GWe Kernkraft bis 2040.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Ende Januar 2026 lag der Uran-Spot (UxC), unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit, laut Yellow Cake bei rund 101,25 USD je Pfund, und notierte damit in der psychologisch wichtigen "dreistelligen Marke". Parallel dazu haben Uran-Futures ebenfalls zeitweise über 100,- USD/lb notiert und danach volatil reagiert.

Wichtig sind dabei aber nicht die Tageszahlen, sondern vielmehr das Signal dahinter: Der Markt akzeptiert ein höheres Preis-Niveau, weil er die nächsten Jahre nicht aus "Überangebot", sondern aus Knappheitsmanagement heraus reagieren muss.

Während viele Anleger bei stärkeren Kurssteigerungen reflexartig "Spekulation!" rufen, ist Uran ein Markt, der gerade aus nachvollziehbaren Gründen massives Potenzial hat: Versorgungssicherheit, Vertragslogik, politische Priorisierung und eine Nachfragekurve, die durch Elektrifizierung und Datenzentren zusätzlich angeschoben wird.

"Versorgung" ist kein Add-on mehr, sie ist zentrales Thema!

Der gesamte Rohstoff-Markt ist kein Markt, den man "einfach hochfährt". Neue Minen, Erweiterungen, Genehmigungen, Infrastruktur und Vertragsabschlüsse brauchen Jahre, oftmals deutlich über ein Jahrzehnt, vor allem der Uran-Markt. Reuters verweist explizit darauf, dass es häufig 10 bis 20 Jahre von Entdeckung bis Produktion dauern kann.

Nachfrage-Schub: WNA hebt die Messlatte deutlich an!

Die World Nuclear Association (WNA) erwartet in ihrem Referenzszenario bis 2040 eine Kernkraftkapazität von 746 GWe (von 398 GWe per Juni 2025). Und mit der Kapazität steigen die Urananforderungen: In der WNA-Logik geht das in Richtung >150.000 Tonnen Uran bis 2040. Das ist keine "Trader-Story", das ist ein Industriepfad. Datenzentren & KI: Stromhunger wird planbarund Kernenergie wird "Baseload"-Option!

Die IEA rechnet damit, dass sich der weltweite Stromverbrauch von Rechenzentren bis 2030 mehr als verdoppelt (in der Größenordnung ~945 TWh). Genau hier punktet Kernenergie: konstant, skalierbar, 24/7-fähig, also das, was ein datengetriebener Wirtschaftsmodus verlangt.

Politik als Preistreiber: Uran ist offiziell "kritisch" - und die USA drehen am nuklearen Hebel!

Die USA haben Uran Ende 2025 in die Final 2025 "List of Critical Minerals' aufgenommen. Und beim Nuklear-Ausbau wird es konkret: Das Weiße Haus formuliert als Ziel, die US-Kernenergiekapazität von etwa 100 GW (2024) auf 400 GW bis 2050 auszuweiten.

Ob man das Tempo politisch mag oder nicht: Für den Uranmarkt ist das ein klares Signal, Versorgung wird strategisch, nicht nur ökonomisch.

Uran-Aktien "preisen" Zukunft ein! Gnadenlos und selektiv!

Wenn der Rohstoffpreis "settled", also auf einem höheren Niveau akzeptiert wird, entsteht beivielen Uranaktien eine Neubewertungslogik. Aber: Der Markt belohnt nicht jeden Namen, sondern vor allem Unternehmen mit Top-Projekten in den besten Jurisdiktion. Und genau hier wird es anspruchsvoll: Uran ist ein Vertrags- und Projektmarkt. Das "Wann, Wie, Wer und Wo" entscheidet.

