Die Landkarte hat sich verändert: Myriads östlicher Durchbruch könnte Copper Mountain neu definieren

Anzeige / Werbung

Als wir erstmals über dieses Uranunternehmen berichteten, war es noch weitgehend unter dem Radar.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Myriad Uranium Corp. veröffentlicht.

Seitdem?

Die Aktie ist um 120% gestiegen.

Und heute Morgen hat das Unternehmen genau die Art von Update veröffentlicht, die die nächste Aufwärtsbewegung antreiben kann.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) hat die vorläufige Interpretation seiner großflächigen, hochauflösenden magnetischen und radiometrischen Luftvermessung auf dem Copper Mountain Projekt abgeschlossen - und die Ergebnisse verändern die Story.

Denn bislang lagen nahezu alle bekannten Lagerstätten und historischen Ressourcen westlich eines bedeutenden Nord-Süd-Strukturkorridors.

Dort konzentrierten sich die violetten magnetischen Signaturen.

Dort wurde während des Kalten Krieges gebohrt.

Dort fand die historische Produktion statt.

Dort vermutete der Markt den Kernwert.

Doch die neuen Daten haben nun einen anderen Bereich "aufleuchten" lassen.

Und zwar deutlich.

Der Osten war jahrzehntelang unzureichend getestet - bis jetzt

CEO Thomas Lamb erklärt:

"Die überwiegende Mehrheit der radiometrischen Anomaliepunkte aus unserer jüngsten distriktweiten Luftvermessung befindet sich auf bislang ungetestetem Gelände östlich des Strukturkorridors."

Das ist entscheidend.

Ungetestetes Gebiet.

Distriktweite Abdeckung.

Mehrheit der Anomalien.

Mit anderen Worten:

Der Teil des Projekts, der jahrzehntelang kaum beachtet wurde, zeigt nun die stärksten radiometrischen Signale.

So entstehen Distrikt-Entdeckungen.

Und Myriad hat sofort reagiert:

Sicherung zusätzlicher östlicher Flächen

Beginn eines systematischen Ground-Truthing-Programms

Ankündigung einer erweiterten Landposition in Kürze

Phase-2-Bohrprogramm geplant für Q2

Das ist konsequente Umsetzung.

Über 100 neue Anomaliepunkte identifiziert

Die vorläufige Interpretation bestätigt:

Bekannte Lagerstätten korrelieren mit magnetischen und radiometrischen Signaturen

Magnetische und äquivalente Uran-Signaturen sind räumlich deckungsgleich

Umfangreiche radiometrische Anomalien im gesamten Distrikt

Strukturmerkmale stimmen mit einem hydrothermalen Alterationsmodell überein

Große Anzahl neuer Anomalie-Cluster in den östlichen Erweiterungen

Mehr als 100 Anomaliepunkte wurden priorisiert.

Und das Entscheidende:

Die überwiegende Mehrheit liegt östlich des historischen Korridors.

Das deutet darauf hin, dass das System größer ist als bisher angenommen.

Möglicherweise deutlich größer.

Ground-Truthing: Messwerte bis zu 100-fachem Hintergrundniveau

Luftvermessungen liefern Hinweise.

Bestätigungen im Gelände liefern Substanz.

Das Ground-Truthing-Programm läuft bereits.

Ein früher Messwert?

Über das 100-Fache des natürlichen Hintergrundniveaus.

Das ist kein statistisches Rauschen.

Das ist kein Zufall.

Das ist ein signifikanter radiometrischer Befund.

Sollten sich die Luftanomalien durch Bohrungen als wirtschaftlich relevante Mineralisierung bestätigen, verschiebt sich die Bewertungsperspektive fundamental.

Hinweis auf ein großskaliges hydrothermales System

Die kombinierten magnetischen und radiometrischen Daten stützen die Interpretation eines großräumigen hydrothermalen Uran-Systems.

Und genau das ist entscheidend.

Hydrothermale Systeme können skalieren.

Sie können mehrere Lagerstätten entlang struktureller Korridore beherbergen.

Sie können Distrikte definieren.

Copper Mountain verfügte bereits über:

7 historische Lagerstätten

Produktion aus der Zeit des Kalten Krieges

Eine historische Distrikt-Endowment-Schätzung von 655 Millionen Pfund Uran (Bendix, 1982)

75% Eigentumsanteil erworben

Eine laufende Fusion zur 100%-Konsolidierung

Nun kommen hinzu:

Distriktweite hochauflösende Geophysik

Eine neu identifizierte östliche Erweiterung

Über 100 Anomalie-Cluster

Ein bevorstehendes Phase-2-Bohrprogramm

So entstehen Neubewertungen auf Distriktebene.

Der Markt bewegt sich bereits - und das könnte erst der Anfang sein

Seit Beginn unserer Berichterstattung hat die Aktie bereits 120% zugelegt.

Das signalisiert eines:

Kapital sucht nach Hebel auf US-Uran.

Und das makroökonomische Umfeld ist stärker denn je:

Beschleunigter Ausbau von Small Modular Reactors (SMRs)

Rasant wachsender Energiebedarf durch KI und Rechenzentren

Strategische US-Politik zur Sicherung inländischer Uranversorgung

Geopolitische Spannungen und Lieferkettenrisiken

Wyoming bleibt das Uran-Zentrum der Vereinigten Staaten.

Und nun beginnt die östliche Hälfte eines der größten historischen Distrikte zu leuchten.

Phase 2: Der entscheidende Katalysator

Geophysik definiert Ziele.

Ground-Truthing bestätigt sie.

Bohrungen beweisen sie.

Das Phase-2-Bohrprogramm startet im zweiten Quartal.

Das bedeutet:

Präzisierte Zielgebiete

Konkretes Entdeckungspotenzial

Ein klar definierter Katalysator-Zeitraum

Sollten die östlichen Zielgebiete substanzielle Bohrergebnisse liefern, würde sich die Investment-These von "historischem Potenzial" zu "aktiver Distrikterweiterung" verschieben.

Und genau in diesem Moment beginnt institutionelles Kapital aufmerksam zu werden.

Fazit

Es geht nicht mehr nur um die Validierung der historischen westlichen Lagerstätten.

Es geht darum, eine neue östliche Erweiterung des Systems zu erschließen.

Die Luftvermessung hat das alte Modell nicht nur bestätigt.

Sie hat es erweitert.

Myriad steht heute:

Mit konsolidierter Kontrolle über Copper Mountain

Mit 70 Jahren historischer Daten

Mit moderner distriktweiter Geophysik

Mit über 100 neuen Anomalien

Mit bestätigten erhöhten Messwerten im Gelände

Mit einem bevorstehenden Bohrkatalysator

Und bereits mit einer Performance von +120% seit Erstberichterstattung.

Momentum trifft auf neues Gelände.

Neue Anomalien treffen auf einen klaren Bohrplan.

Eine Kombination, die selten lange unentdeckt bleibt.

Wenn die östliche Erweiterung liefert, könnte Copper Mountain in sechs Monaten ganz anders aussehen.

Und der Markt wartet selten auf den ersten Bohrmeter.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen



ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: US9168961038,CA65340P1062,CA62857Y1097,CA46500E8678