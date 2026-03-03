Die Landkarte hat sich verändert: Myriads östlicher Durchbruch könnte Copper Mountain neu definieren

Anzeige / Werbung
Als wir erstmals über dieses Uranunternehmen berichteten, war es noch weitgehend unter dem Radar.
Seitdem?
Die Aktie ist um 120% gestiegen.
Und heute Morgen hat das Unternehmen genau die Art von Update veröffentlicht, die die nächste Aufwärtsbewegung antreiben kann.
Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) hat die vorläufige Interpretation seiner großflächigen, hochauflösenden magnetischen und radiometrischen Luftvermessung auf dem Copper Mountain Projekt abgeschlossen - und die Ergebnisse verändern die Story.
Denn bislang lagen nahezu alle bekannten Lagerstätten und historischen Ressourcen westlich eines bedeutenden Nord-Süd-Strukturkorridors.
Dort konzentrierten sich die violetten magnetischen Signaturen.
Dort wurde während des Kalten Krieges gebohrt.
Dort fand die historische Produktion statt.
Dort vermutete der Markt den Kernwert.
Doch die neuen Daten haben nun einen anderen Bereich "aufleuchten" lassen.
Und zwar deutlich.
Der Osten war jahrzehntelang unzureichend getestet - bis jetzt
CEO Thomas Lamb erklärt:
"Die überwiegende Mehrheit der radiometrischen Anomaliepunkte aus unserer jüngsten distriktweiten Luftvermessung befindet sich auf bislang ungetestetem Gelände östlich des Strukturkorridors."
Das ist entscheidend.
Ungetestetes Gebiet.
Distriktweite Abdeckung.
Mehrheit der Anomalien.
Mit anderen Worten:
Der Teil des Projekts, der jahrzehntelang kaum beachtet wurde, zeigt nun die stärksten radiometrischen Signale.
So entstehen Distrikt-Entdeckungen.
Und Myriad hat sofort reagiert:
- Sicherung zusätzlicher östlicher Flächen
- Beginn eines systematischen Ground-Truthing-Programms
- Ankündigung einer erweiterten Landposition in Kürze
- Phase-2-Bohrprogramm geplant für Q2
Das ist konsequente Umsetzung.
Über 100 neue Anomaliepunkte identifiziert
Die vorläufige Interpretation bestätigt:
- Bekannte Lagerstätten korrelieren mit magnetischen und radiometrischen Signaturen
- Magnetische und äquivalente Uran-Signaturen sind räumlich deckungsgleich
- Umfangreiche radiometrische Anomalien im gesamten Distrikt
- Strukturmerkmale stimmen mit einem hydrothermalen Alterationsmodell überein
- Große Anzahl neuer Anomalie-Cluster in den östlichen Erweiterungen
Mehr als 100 Anomaliepunkte wurden priorisiert.
Und das Entscheidende:
Die überwiegende Mehrheit liegt östlich des historischen Korridors.
Das deutet darauf hin, dass das System größer ist als bisher angenommen.
Möglicherweise deutlich größer.
Ground-Truthing: Messwerte bis zu 100-fachem Hintergrundniveau
Luftvermessungen liefern Hinweise.
Bestätigungen im Gelände liefern Substanz.
Das Ground-Truthing-Programm läuft bereits.
Ein früher Messwert?
Über das 100-Fache des natürlichen Hintergrundniveaus.
Das ist kein statistisches Rauschen.
Das ist kein Zufall.
Das ist ein signifikanter radiometrischer Befund.
Sollten sich die Luftanomalien durch Bohrungen als wirtschaftlich relevante Mineralisierung bestätigen, verschiebt sich die Bewertungsperspektive fundamental.
Hinweis auf ein großskaliges hydrothermales System
Die kombinierten magnetischen und radiometrischen Daten stützen die Interpretation eines großräumigen hydrothermalen Uran-Systems.
Und genau das ist entscheidend.
Hydrothermale Systeme können skalieren.
Sie können mehrere Lagerstätten entlang struktureller Korridore beherbergen.
Sie können Distrikte definieren.
Copper Mountain verfügte bereits über:
- 7 historische Lagerstätten
- Produktion aus der Zeit des Kalten Krieges
- Eine historische Distrikt-Endowment-Schätzung von 655 Millionen Pfund Uran (Bendix, 1982)
- 75% Eigentumsanteil erworben
- Eine laufende Fusion zur 100%-Konsolidierung
Nun kommen hinzu:
- Distriktweite hochauflösende Geophysik
- Eine neu identifizierte östliche Erweiterung
- Über 100 Anomalie-Cluster
- Ein bevorstehendes Phase-2-Bohrprogramm
So entstehen Neubewertungen auf Distriktebene.
Der Markt bewegt sich bereits - und das könnte erst der Anfang sein
Seit Beginn unserer Berichterstattung hat die Aktie bereits 120% zugelegt.
Das signalisiert eines:
Kapital sucht nach Hebel auf US-Uran.
Und das makroökonomische Umfeld ist stärker denn je:
- Beschleunigter Ausbau von Small Modular Reactors (SMRs)
- Rasant wachsender Energiebedarf durch KI und Rechenzentren
- Strategische US-Politik zur Sicherung inländischer Uranversorgung
- Geopolitische Spannungen und Lieferkettenrisiken
Wyoming bleibt das Uran-Zentrum der Vereinigten Staaten.
Und nun beginnt die östliche Hälfte eines der größten historischen Distrikte zu leuchten.
Phase 2: Der entscheidende Katalysator
Geophysik definiert Ziele.
Ground-Truthing bestätigt sie.
Bohrungen beweisen sie.
Das Phase-2-Bohrprogramm startet im zweiten Quartal.
Das bedeutet:
- Präzisierte Zielgebiete
- Konkretes Entdeckungspotenzial
- Ein klar definierter Katalysator-Zeitraum
Sollten die östlichen Zielgebiete substanzielle Bohrergebnisse liefern, würde sich die Investment-These von "historischem Potenzial" zu "aktiver Distrikterweiterung" verschieben.
Und genau in diesem Moment beginnt institutionelles Kapital aufmerksam zu werden.
Fazit
Es geht nicht mehr nur um die Validierung der historischen westlichen Lagerstätten.
Es geht darum, eine neue östliche Erweiterung des Systems zu erschließen.
Die Luftvermessung hat das alte Modell nicht nur bestätigt.
Sie hat es erweitert.
Myriad steht heute:
- Mit konsolidierter Kontrolle über Copper Mountain
- Mit 70 Jahren historischer Daten
- Mit moderner distriktweiter Geophysik
- Mit über 100 neuen Anomalien
- Mit bestätigten erhöhten Messwerten im Gelände
- Mit einem bevorstehenden Bohrkatalysator
Und bereits mit einer Performance von +120% seit Erstberichterstattung.
Momentum trifft auf neues Gelände.
Neue Anomalien treffen auf einen klaren Bohrplan.
Eine Kombination, die selten lange unentdeckt bleibt.
Wenn die östliche Erweiterung liefert, könnte Copper Mountain in sechs Monaten ganz anders aussehen.
Und der Markt wartet selten auf den ersten Bohrmeter.
