Donnerstag, 05.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
60.000 USD pro Tonne! Entsteht hier der nächste Gewinner im Antimon-Boom?
WKN: A0JDRR | ISIN: US9168961038
Uran-Favoriten für 2026: Kazatomprom, Uranium Energy und Standard Uranium

Der weltweite Hunger nach Energie kennt auch im Frühjahr 2026 keine Grenzen mehr und mitten im Zentrum dessen steht ein Rohstoff, der jahrelang ein Schattendasein fristete: Uran. Während die Regierungen verzweifelt versuchen, ihre Klimaziele zu erreichen und gleichzeitig die Netzstabilität zu garantieren, rücken drei unterschiedliche Uran-Unternehmen in den Fokus der Anleger. Wir blicken heute auf den austrebsamen Entdecker Standard Uranium, der im kanadischen Athabasca-Becken gerade den Boden durch Bohrungenzum Beben bringen möchte, und vergleichen ihn mit dem behäbigen Riesen Kazatomprom sowie dem strategischen Aufsteiger Uranium Energy. Es ist eine Geschichte von hoffnungsvollen Bohrungen, geopolitischen Machtkämpfen im Osten und dem Traum von der energetischen Unabhängigkeit im Westen. Wer in diesen Tagen auf den oder die richtigen Wert(e) setzt, könnte Geschichte schreiben, denn die Karten im Uran-Sektor werden neu gemischt. Tauchen sie ein in die Welt von U3O8.

Den vollständigen Artikel lesen ...

Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die nächste Versorgerwelle Fahrt aufnimmt!
