Wie positioniere ich mich?: Rohstoffe 2026: Wo lauert die nächste Mega-Chance? Insider zeigt die neuen Trades!

Totgesagte leben länger, ist offensichtlich nicht nur ein Sprichwort, sondern gerade im Rohstoff-Sektor wird es immer mehr zur Realität. Kupfer, Uran und Energie machen wieder Schlagzeilen!

Dieser Beitrag bewirbt ein Video zu Rohstoffmärkten und dient der Information. Keine Anlageberatung.

Sehr gehherte Leserinnen und Leser,

plötzlich wollen alle wieder dabei sein, bei den Rohstoffen! Das ist gut, aber man sollte nicht blindlinks einfach auf Shoppingtour gehen. Vor dem Investieren gut informieren, sollte die Devise sein. Deshalb sind die Meinungen ausgewiesener Mining-Experten bares Geld wert, weshalb wir Ihnen folgendes, kostenloses, Interview ans Herz legen wollen. Denn darin geht es nicht um "trockne" Theorie, sondern um die Frage, wie Anleger 2026 vorgehen sollten, wenn der nächste Rohstoff-Zyklus anläuft. Chancen und Risiken können durch entscheidende Stellschrauben abgewogen werden. Wie, dass erfahren sie im folgenden Video!

Was Ihnen das Video verrät:

Kupfer: Warum das Metall zum Systemherz von Energiewende, Netzausbau und KI-Infrastruktur wird - und wieso große Funde selten sind.

Uran: Warum das Thema strategisch ist (SMR, Renaissance der Kernenergie) - und weshalb Timing/Volatilität bei Uran-Aktien brutal sein kann.

Öl & Gas: Warum Energy wieder Kapital anzieht - und wie geopolitische Impulse kurzfristig Preise treiben können.

Strategie: DCA/Tranchieren, ETF-Basis vs. Einzelwerte-Hebel, Teilgewinnmitnahmen - was in der Praxis funktioniert.

Die Kernidee: Re-Rating trifft auf Knappheit!

Der spannende Punkt: Viele Rohstoffsegmente kommen aus Jahren der Underperformance, während gleichzeitig Elektrifizierung, Netze und KI den Bedarf nach Metallen und Energie neu beschleunigen. Das Interview zeigt, warum diese Kombination nicht linear verläuft, und warum ausgerechnet Rücksetzer oft die besten Einstiege liefern.

Warum Sie das Video jetzt ansehen sollten:

Wenn Sie nur "Rohstoffe sind bullish" hören wollen, reicht ein Tweet. Wenn Sie aber verstehen wollen, wie man 2026 positioniert, ohne in Hypes, Verwässerung und Timing-Fehler zu laufen, dann ist dieses Gespräch Pflicht: klarer Fahrplan statt Bauchgefühl.

Viel Spaß mit dem Interview und happy Trading,

Ihr

Jörg Schulte

Disclaimer/Hinweis: Inhalte dienen der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Rohstoffe, Minenaktien und Krypto sind hoch volatil und es bestehen erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust. Bitte eigenes Risikomanagement und eigene Prüfung.

