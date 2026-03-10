Die alte Gewissheit, dass Energie einfach aus der Steckdose kommt, ist Geschichte. Raketen auf Ölfeldern und der unstillbare Hunger der KI-Rechenzentren haben die Märkte radikal verändert. Während grüne Rekordjagden an der Infrastruktur scheitern zählt plötzlich wieder das Fundament, gesicherte Leistung, Netzstabilität und lieferbare Rohstoffe. Die neue Energie-Logik belohnt nicht mehr nur Ideale, sondern Verfügbarkeit. Diese Zeitenwende schafft klare Gewinner, deren Geschäftsmodelle genau dort ansetzen, wo die Lücken klaffen. Ein Blick auf drei Akteure, die jetzt im Fokus stehen: Siemens Energy, American Atomics und Cameco lohnt sich.Den vollständigen Artikel lesen ...
