Wall Street Sign Geht der Iran-Krieg zu Ende?Donald Trump versucht, den Märkten am Montagabend einen Endpunkt in Aussicht zu stellen, während der Krieg mit Iran weiter die Risikoprämien treibt. In einem Telefoninterview sagte er, der Krieg könne "ziemlich komplett" sein; Iran habe "keine Marine, keine Kommunikation und keine Luftwaffe" mehr, und die USA seien "sehr weit" vor seinem ursprünglich genannten Zeitplan von vier bis fünf Wochen. Für Irans neuen Obersten Führer Mojtaba Khamenei habe er ...Den vollständigen Artikel lesen ...
