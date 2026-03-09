DJ Airbus liefert im Februar 35 Flugzeuge aus und erhält 28 Bestellung
DOW JONES--Der Flugzeugbauer Airbus hat im Februar 35 Flugzeuge an 26 Kunden übergeben. Damit wurden seit Jahresanfang 54 Maschinen ausgeliefert, davon neun A320neo und 31 A321neo, wie das Unternehmen mitteilte. Zudem buchte Airbus brutto 28 Flugzeugbestellungen.
March 09, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)
