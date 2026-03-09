Mit dem Aktienkurs von Airbus ging es in den vergangenen Handelswochen immer weiter nach unten. Immerhin hat das Unternehmen heute nun ein Daten veröffentlicht, die Mut machen konnten und vom Markt vorerst gut aufgenommen wurden. So dreht der weltgrößte Flugzeughersteller bei den Auslieferungen kurz nach Jahresbeginn wie üblich etwas auf.Im Februar fanden 35 neue Verkehrsflugzeuge den Weg zu den Kunden, wie der DAX-Konzern am Montagabend im französischen Toulouse mitteilte. Das waren zwar fast doppelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär