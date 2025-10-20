FRANKFURT (dpa-AFX) - Die runde Marke von 24.000 Punkten übt weiter eine hohe Anziehungskraft auf den Dax aus. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montagmorgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 24.005 Punkte, nachdem er am Freitag zeitweise bis auf 23.684 Punkte abgetaucht war. Damit würde es der Dax sogar knapp zurück über seine 50- und 100-Tage Durchschnittslinien schaffen.

Der US-Aktienmarkt hatte am Freitag nach dem europäischen Handelsende ins Plus gedreht und letztlich recht ordentlich zugelegt. Am Morgen sorgen zudem deutliche Kursgewinne in Asien für Auftrieb. Für Erleichterung sorgt, dass sich im politischen Chaos in Japan inzwischen doch eine Koalition abzeichnet. In China fiel das weiter schleppende Wirtschaftswachstum zudem nicht ganz so schwach aus wie erwartet./ag/zb