Medienmitteilung I Zug, 20. Oktober 2025
Heute am 20. Oktober 2025 wird der Immobilienfonds PURE Swiss Opportunity REF (PSO) (Tickersymbol PSO) erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Mit der Kotierung wird der Publikumsfonds auch in die Indices «SXI Real Estate Broad» und «SXI Real Estate Funds Broad (SWIIT)» aufgenommen.
Der PURE Swiss Opportunity REF (PSO) umfasst ein qualitativ hochstehendes Immobilienportfolio. Durch die Börsenkotierung und den Einbezug in die Immobilienindizes profitieren alle interessierten Anleger von einer erhöhten Liquidität und einer verbesserten Visibilität der Fondsanteile.
Der strategische Schwerpunkt des PSO liegt auf der gezielten Weiterentwicklung eines langfristig orientierten Immobilienportfolios in den wirtschaftlich starken sowie aufstrebenden städtischen Regionen der Schweiz. Bevorzugt werden dabei Liegenschaften in gutem Zustand und an attraktiven Mikrolagen, die sowohl hohe und stabile Erträge als auch Wertsteigerungspotenziale bieten.
Flavio Lauener, CEO der PURE Funds AG, sagt: «Es ist eine grosse Freude für uns, den PSO heute an der Schweizer Börse kotieren zu dürfen. Dies ist ein bedeutender Meilenstein in der Weiterentwicklung des Immobilienfonds und schafft eine optimale Grundlage für weiteres nachhaltiges Wachstum. Wir danken allen Partnern, die dies ermöglicht haben und unser Vorhaben weiterhin begleiten».
Partnership, Unique, Return und Engagement - das ist PURE. Die PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige und privat gehaltene Fondsleitung. Wir verwalten und vertreiben eigene Fondslösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien. Zudem bieten wir Beratung, Asset und Portfolio Management sowie die Abwicklung von Immobilientransaktionen für Dritte an. Durch unser innovatives und leidenschaftliches Handeln kreieren wir Chancen, schaffen Werte und gestalten gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft. Wir hinterfragen und optimieren bewährte Geschäftsfelder, sind agil und realisieren Opportunitäten mit Weitsicht.
PURE Funds AG | T +41 41 726 19 19 | info@pure.swiss | www.pure.swiss
CEO I Flavio Lauener I T +41 41 726 19 10 I flavio.lauener@pure.swiss
Head Investment Management | Michael Kirschner | T +41 41 726 19 13 | michael.kirschner@pure.swiss
