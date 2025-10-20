PURE Funds AG / Schlagwort(e): Börsengang

Erster Handelstag des PURE Swiss Opportunity REF (PSO) an der SIX Swiss Exchange



20.10.2025 / 06:45 CET/CEST





Medienmitteilung I Zug, 20. Oktober 2025 Heute am 20. Oktober 2025 wird der Immobilienfonds PURE Swiss Opportunity REF (PSO) (Tickersymbol PSO) erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Mit der Kotierung wird der Publikumsfonds auch in die Indices «SXI Real Estate Broad» und «SXI Real Estate Funds Broad (SWIIT)» aufgenommen. Der PURE Swiss Opportunity REF (PSO) umfasst ein qualitativ hochstehendes Immobilienportfolio. Durch die Börsenkotierung und den Einbezug in die Immobilienindizes profitieren alle interessierten Anleger von einer erhöhten Liquidität und einer verbesserten Visibilität der Fondsanteile. Der strategische Schwerpunkt des PSO liegt auf der gezielten Weiterentwicklung eines langfristig orientierten Immobilienportfolios in den wirtschaftlich starken sowie aufstrebenden städtischen Regionen der Schweiz. Bevorzugt werden dabei Liegenschaften in gutem Zustand und an attraktiven Mikrolagen, die sowohl hohe und stabile Erträge als auch Wertsteigerungspotenziale bieten. Flavio Lauener, CEO der PURE Funds AG, sagt: «Es ist eine grosse Freude für uns, den PSO heute an der Schweizer Börse kotieren zu dürfen. Dies ist ein bedeutender Meilenstein in der Weiterentwicklung des Immobilienfonds und schafft eine optimale Grundlage für weiteres nachhaltiges Wachstum. Wir danken allen Partnern, die dies ermöglicht haben und unser Vorhaben weiterhin begleiten». Über PURE Funds AG Partnership, Unique, Return und Engagement - das ist PURE. Die PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige und privat gehaltene Fondsleitung. Wir verwalten und vertreiben eigene Fondslösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien. Zudem bieten wir Beratung, Asset und Portfolio Management sowie die Abwicklung von Immobilientransaktionen für Dritte an. Durch unser innovatives und leidenschaftliches Handeln kreieren wir Chancen, schaffen Werte und gestalten gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft. Wir hinterfragen und optimieren bewährte Geschäftsfelder, sind agil und realisieren Opportunitäten mit Weitsicht. Weitere Informationen und Kontakt PURE Funds AG | T +41 41 726 19 19 | info@pure.swiss | www.pure.swiss CEO I Flavio Lauener I T +41 41 726 19 10 I flavio.lauener@pure.swiss Head Investment Management | Michael Kirschner | T +41 41 726 19 13 | michael.kirschner@pure.swiss Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient Werbe- und Informationszwecken und stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt auch kein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen dürfen nicht als Gewähr für gegenwärtige oder zukünftige Wertentwicklung oder Erträge interpretiert werden. Die Wertentwicklung berücksichtigt überdies nicht sämtliche Kommissionen und Kosten bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet sind und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Sämtliche auf die Zukunft bezogene Aussagen beruhen auf Daten, die der Fondsgesellschaft PURE Funds AG zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. PURE Funds AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren. Die für einen Investitionsentscheid allein verbindlichen Unterlagen, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag und der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung, der PURE Funds AG, Gotthardstrasse 14, 6300 Zug oder bei der Depotbank, der Banque Cantonale Vaudoise, Case Postale 300, 1001 Lausanne, angefordert werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Geschäftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder in die Vereinigten Staaten versandt oder mitgenommen werden noch darf sie an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden.



