Erst blieben Goldminen hinter dem Preis des physischen Edelmetalls zuru¨ck, jetzt steigen sie sogar noch stärker. Die Gru¨nde fu¨r die Turbo-Hausse und fu¨nf Aktienfavoriten. Plus: Die besten Fonds und ETFs. Der Goldpreis eilt derzeit von Rekord zu Rekord - allein im September markierte das Edelmetall auf Eurobasis zwölf neue Höchststände. Und ein Ende des Aufwärtstrends ist kaum in Sicht. Mit dem erwarteten Beginn des US-Zinssenkungszyklus dürften ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE