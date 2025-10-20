© Foto: Ralf Hirschberger - dpa-Zentralbild/dpaDie BofA sieht für AMD großes Kurspotenzial, da die neue Helios-KI-Plattform den Chipkonzern an die Spitze der KI-Revolution katapultieren könnte.Die Bank of America (BofA) hat ihre bullishe Einschätzung für Advanced Micro Devices (AMD) bekräftigt und das Kursziel von 250 auf 300 US-Dollar angehoben. Damit sieht die Investmentbank ein Aufwärtspotenzial von rund 28 Prozent. Grund für den Optimismus: die zunehmende Sichtbarkeit und Marktreife von AMDs kommender "Helios"-KI-Plattform, die laut Analysten das Wachstum des Chipkonzerns entscheidend vorantreiben könnte. Neue KI-Generation als Wachstumstreiber Laut BofA-Analyst Vivek Arya markiert die Entwicklung von "Helios", einer rackbasierten …Den vollständigen Artikel lesen ...
